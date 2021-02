Wago propose une large gamme de produits, de la borne de raccordement pour le bâtiment (avec système de connexion à ressort, résistante et sans entretien) aux systèmes de bus de terrain multi-protocoles, aux interfaces automates, connecteurs pour circuit imprimés et luminaires, système de bornes sur rail, système de précâblage rapide WINSTA®, coffrets de protection photovoltaïque.

Technologie de connexion, technologie d'automatisation, électronique d'interface : depuis plus de 60 ans, nous combinons l'ingénierie et l'innovation et, en tant que partenaire fiable, nous renforçons nos clients dans tous leurs défis. Le résultat est de nouveaux produits et des solutions globales sur lesquelles tout le monde peut compter.

Le savoir-faire de WAGO :