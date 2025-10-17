WOEHLER France - Batiweb

ConnexionS'abonner
WOEHLER France

17 A Grousset
31590 Lavalette
France
Notre expérience forte de 86 années d’existence, ainsi que notre compétence dans tous les secteurs technologiques, nous permettent de réaliser les produits qui correspondent parfaitement aux besoins du client utilisateur. 

Ainsi tous les professionnels du chauffage, de la plomberie, la climatisation, la ventilation … sont assurés de recevoir une « Technique sur mesure ». 

La présence du Groupe Wöhler au niveau international nous permet également d’entretenir de fortes relations de partenariat avec nos clients et fournisseurs. 

Cette collaboration « positive » associée à notre passion des technologies en général, sont les éléments indispensables pour assurer une croissance durable.

Le savoir-faire de WOEHLER France

TECHNIQUE DE MESURE

  • Analyseur de combustion
  • Analyse de poussière / suie
  • Pression / Étanchéité
  • Vitesse / Ventilation / Qualité d’air
  • Température / humidité

TECHNIQUE D'INSPECTION

  • Caméra d'inspection
  • Endoscope video
  • Miroir téléscopique
  • Accessoires

NETTOYAGE

  • Enrouleurs / Flexible Rotatif / Barres
  • Air comprimé
  • Aspirateur pour ventilation
  • Hérissons / Brosses
  • Appareils de ramonage
  • Déboucheurs électriques

ÉQUIPEMENT

  • Equipements
