WOEHLER France - Batiweb

Notre expérience forte de 86 années d’existence, ainsi que notre compétence dans tous les secteurs technologiques, nous permettent de réaliser les produits qui correspondent parfaitement aux besoins du client utilisateur.

Ainsi tous les professionnels du chauffage, de la plomberie, la climatisation, la ventilation … sont assurés de recevoir une « Technique sur mesure ».

La présence du Groupe Wöhler au niveau international nous permet également d’entretenir de fortes relations de partenariat avec nos clients et fournisseurs.

Cette collaboration « positive » associée à notre passion des technologies en général, sont les éléments indispensables pour assurer une croissance durable.

Le savoir-faire de WOEHLER France:

TECHNIQUE DE MESURE

Analyseur de combustion

Analyse de poussière / suie

Pression / Étanchéité

Vitesse / Ventilation / Qualité d’air

Température / humidité

TECHNIQUE D'INSPECTION

Caméra d'inspection

Endoscope video

Miroir téléscopique

Accessoires

NETTOYAGE

Enrouleurs / Flexible Rotatif / Barres

Air comprimé

Aspirateur pour ventilation

Hérissons / Brosses

Appareils de ramonage

Déboucheurs électriques

ÉQUIPEMENT