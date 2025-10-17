WURTH MODYF - Batiweb

ConnexionS'abonner
4 Rue de l'Expansion
67150 Erstein
France
LA MARQUE POUR LES ARTISANS

Würth MODYF combine la notoriété de Würth à la créativité de Modyf. Pour symboliser cette fusion, nous avons créé un nouveau nom et un nouveau logo.

Würth MODYF crée des vêtements de travail uniques et accompagne ses clients passionnés, créatifs et innovateurs, dans l’élaboration de leurs chefs-d’œuvre.

Pour répondre à ce besoin, nous avons défini une vision qui fixe un nouveau standard en matière d’habillement professionnel.

Découvrez maintenant les Masterpieces Würth MODYF

