Xella France, c’est 2 sites de production et l’expertise de 2 marques pour les professionnels : Ytong et Multipor. Le groupe commercialise des solutions constructives pour le gros œuvre, les cloisons et l’aménagement intérieur, l’isolation thermique par l’extérieur et la protection coupe-feu.

Engagée dans un mode de fabrication responsable, Xella a déjà obtenu de nombreux labels : ISO9001, ISO14001, NF ou Natureplus.



MURS ET CLOISONS EN BÉTON CELLULAIRE YTONG, de nombreux avantages :

Performance environnementale

Bien-être et santé des occupants

Éfficacité thermique 3 en 1

Forte performance coupe-feu

Robustes et durables

Système constructif complet et simple au montage efficace et économe

ISOLATION THERMIQUE 100% MINÉRALE ! Les panneaux isolants MULTIPOR : une solution écologique pour des bâtis :