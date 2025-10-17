YELLOWCAD
91572 BIEVRES CEDEX
France
YellowCAD Standard
Toutes les fonctionnalités d’un logiciel de CAO/DAO professionnel 2D/3D à 390 € HT. Visualisez, modifiez et créez des plans DWG (AutoCAD®/ AutoCAD LT®, de 2.5 à 2009), DXF, DWF et DWT ou en 3D surfacique....
YellowCAD Pro
La véritable alternative à AutoCAD LT® pour 790 € HT. YellowCAD Pro est un logiciel de CAO/DAO professionnel 2D/3D (natif DWG) qui intègre, en plus de toutes les fonctionnalités de YellowCAD Standard :...
Bibliothèque métiers YellowCAD « L’Intégrale »
La bibliothèque « L’INTEGRALE » regroupe dans un même CD plus de 4800 symboles (éléments graphiques au format DWG) qui couvrent les domaines de l’Architecture, du Bâtiment, de l’Industrie, de la Mécanique,...
Bibliothèque « Mécanique et Profilés » YellowCAD
La bibliothèque « Mécanique et Profilés» regroupe plus de 1400 symboles (au format DWG) : clef à pipe, écrous, rondelles, roulements, goupilles, vis, profilés UPN, PF… Tous ces symboles agrémenteront vos...
Bibliothèque « Industrie » YellowCAD
La bibliothèque « Industrie » regroupe plus de 660 symboles (au format DWG) : conditionneurs, moteurs et pompes, vannes, compresseurs, tuyauteries, tubes, pneumatiques,… Tous ces symboles agrémenteront...
Bibliothèque « Electricité et Electrotechnique » YellowCAD
La bibliothèque « Electricité et Electrotechnique» regroupe plus de 340 symboles (au format DWG) : disjoncteurs, interrupteurs, condensateurs, bornes, résistances,… Tous ces symboles agrémenteront vos...
Bibliothèque « Architecture et Bâtiment » YellowCAD
La bibliothèque « Architecture et Bâtiment » regroupe plus de 2460 symboles (format DWG) : climatisation, escaliers, meubles, salles de bains, fenêtres, personnages… Tous ces symboles agrémenteront vos...