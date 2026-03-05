Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Petit à petit, Rairies Montrieux fait son nid dans le Nord

Partager l'article
Architecture

Publié le 05 mars 2026 à 16h40, mis à jour le 05 mars 2026 à 17h06, par Virginie Kroun

Rencontre sur le stand Rairies Montrieux à Nordbat. Le spécialiste de la tuile en terre cuite nous plonge dans ses projets et perspectives de marché dans la région.
©Virginie Kroun
©Virginie Kroun

Après Edilians, Elcia ou Secoiam, nous retrouvons, au salon Nordbat, le spécialiste des tuiles en terre cuite Rairies Montrieux à son stand. Une expérience récente pour l’industriel, qui venait plutôt en tant que visiteur. 

« Nous sommes dans le Nord depuis quatre ans seulement », nous confie son PDG, Rémy Montrieux. « Nous avons connu une évolution énorme sur la Belgique, où l’on pose plutôt de la brique. Mais nous nous sommes aperçus qu’il y a vraiment un marché de la plaquette et donc on est très heureux », se réjouit-il. 


À Nordbat, l’accent mis sur l’architecture flamande

 

Implantation possible grâce au réseau architecture et prescription locaux ou opérant dans la région, tissé notamment par le chargé d’affaires Nord-Pas-de-Calais de Rairies Montrieux, Xavier Storet. « On travaille pas mal avec plusieurs agences, notamment Saison Menu, Trace Architecture, Bulle d’Ô, Sam Banchet », nous liste l’intéressé. « Ils aiment bien nos produits et arrivent quand même à conserver ce côté très économique, en ayant quand même la profondeur de gamme et la largeur. »

En résultent des projets, comme le siège social d'Exotec à Wasquehal (Nord), édifice de 7 000 m2, tout en plaquettes corubées et d'angles. Leur cuisson au four à bois leur donne cette teinte rouge, si caractéristique des corons. « Et il y a vraiment une certaine rayonnance parce que des petites start-up françaises sont installées dans ces bâtiments-là et font de la R&D pour des projets robotiques », souligne M. Storet. 

À côté, dans le Pas-de-Calais, l’établissement public Oxial à Arras fait la part belle aux tuiles grenaillées blanches. Une vitrine pour la production éco-démarche vantée par Rairies Montrieux. Ce procédé permet une reprise de tuiles de cette finition pour les harmoniser à la surface. 


Alors qu’en juin dernier, le gouvernement a officialisé son projet Engagement pour le renouveau du bassin minier (ERBM), la réhabilitation devient une perspective de marché pour le fabricant. « Sur ce chantier-là, beaucoup d'isolation se refait, mais malheureusement, pas beaucoup en isolation par l’extérieur, mais en isolation thermique par l'intérieur », constate Xavier Storet. Rairies Montrieux a d'ailleurs mis en avant ses systèmes ITE, qui ont été exposés à Batimat 2022. De quoi séduire les systémiers comme Weber, Parexlanko ou Sto.

 

Newsletter

Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !

Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTP

Je m’abonne gratuitement →
Virginie Kroun
Journaliste - Batiweb

Virginie Kroun est journaliste au sein de la rédaction de Batiweb. De la presse BD durant ses études, elle atterrit en 2021 dans l’univers BTP, dont elle ne se lasse pas. Si elle couvre tous les thèmes du secteur, Virginie a ses sujets de prédilection : justice, patrimoine, prévention et matériaux biosourcés.

Voir la page auteur

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.