Petit à petit, Rairies Montrieux fait son nid dans le Nord
Publié le 05 mars 2026 à 16h40, mis à jour le 05 mars 2026 à 17h06, par Virginie Kroun
Après Edilians, Elcia ou Secoiam, nous retrouvons, au salon Nordbat, le spécialiste des tuiles en terre cuite Rairies Montrieux à son stand. Une expérience récente pour l’industriel, qui venait plutôt en tant que visiteur.
« Nous sommes dans le Nord depuis quatre ans seulement », nous confie son PDG, Rémy Montrieux. « Nous avons connu une évolution énorme sur la Belgique, où l’on pose plutôt de la brique. Mais nous nous sommes aperçus qu’il y a vraiment un marché de la plaquette et donc on est très heureux », se réjouit-il.
À Nordbat, l’accent mis sur l’architecture flamande
Implantation possible grâce au réseau architecture et prescription locaux ou opérant dans la région, tissé notamment par le chargé d’affaires Nord-Pas-de-Calais de Rairies Montrieux, Xavier Storet. « On travaille pas mal avec plusieurs agences, notamment Saison Menu, Trace Architecture, Bulle d’Ô, Sam Banchet », nous liste l’intéressé. « Ils aiment bien nos produits et arrivent quand même à conserver ce côté très économique, en ayant quand même la profondeur de gamme et la largeur. »
En résultent des projets, comme le siège social d'Exotec à Wasquehal (Nord), édifice de 7 000 m2, tout en plaquettes corubées et d'angles. Leur cuisson au four à bois leur donne cette teinte rouge, si caractéristique des corons. « Et il y a vraiment une certaine rayonnance parce que des petites start-up françaises sont installées dans ces bâtiments-là et font de la R&D pour des projets robotiques », souligne M. Storet.
À côté, dans le Pas-de-Calais, l’établissement public Oxial à Arras fait la part belle aux tuiles grenaillées blanches. Une vitrine pour la production éco-démarche vantée par Rairies Montrieux. Ce procédé permet une reprise de tuiles de cette finition pour les harmoniser à la surface.
Alors qu’en juin dernier, le gouvernement a officialisé son projet Engagement pour le renouveau du bassin minier (ERBM), la réhabilitation devient une perspective de marché pour le fabricant. « Sur ce chantier-là, beaucoup d'isolation se refait, mais malheureusement, pas beaucoup en isolation par l’extérieur, mais en isolation thermique par l'intérieur », constate Xavier Storet. Rairies Montrieux a d'ailleurs mis en avant ses systèmes ITE, qui ont été exposés à Batimat 2022. De quoi séduire les systémiers comme Weber, Parexlanko ou Sto.
Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !
Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTPJe m’abonne gratuitement →