Rencontre sur le stand Rairies Montrieux à Nordbat. Le spécialiste de la tuile en terre cuite nous plonge dans ses projets et perspectives de marché dans la région.

Après Edilians, Elcia ou Secoiam, nous retrouvons, au salon Nordbat, le spécialiste des tuiles en terre cuite Rairies Montrieux à son stand. Une expérience récente pour l’industriel, qui venait plutôt en tant que visiteur.

« Nous sommes dans le Nord depuis quatre ans seulement », nous confie son PDG, Rémy Montrieux. « Nous avons connu une évolution énorme sur la Belgique, où l’on pose plutôt de la brique. Mais nous nous sommes aperçus qu’il y a vraiment un marché de la plaquette et donc on est très heureux », se réjouit-il.



À Nordbat, l’accent mis sur l’architecture flamande

Implantation possible grâce au réseau architecture et prescription locaux ou opérant dans la région, tissé notamment par le chargé d’affaires Nord-Pas-de-Calais de Rairies Montrieux, Xavier Storet. « On travaille pas mal avec plusieurs agences, notamment Saison Menu, Trace Architecture, Bulle d’Ô, Sam Banchet », nous liste l’intéressé. « Ils aiment bien nos produits et arrivent quand même à conserver ce côté très économique, en ayant quand même la profondeur de gamme et la largeur. »

En résultent des projets, comme le siège social d'Exotec à Wasquehal (Nord), édifice de 7 000 m2, tout en plaquettes corubées et d'angles. Leur cuisson au four à bois leur donne cette teinte rouge, si caractéristique des corons. « Et il y a vraiment une certaine rayonnance parce que des petites start-up françaises sont installées dans ces bâtiments-là et font de la R&D pour des projets robotiques », souligne M. Storet.

Siège social Exotec à Wasquehal (59) par BPM Architectes - ©Jonathan Alexandre Siège social Exotec à Wasquehal (59) par BPM Architectes - ©Jonathan Alexandre Siège social Exotec à Wasquehal (59) par BPM Architectes - ©Jonathan Alexandre Précédent Suivant

À côté, dans le Pas-de-Calais, l’établissement public Oxial à Arras fait la part belle aux tuiles grenaillées blanches. Une vitrine pour la production éco-démarche vantée par Rairies Montrieux. Ce procédé permet une reprise de tuiles de cette finition pour les harmoniser à la surface.

Établissement Oxial À Arras (62) par l'agence Avant-Propos Architecture - ©Jonathan Alexandre Établissement Oxial À Arras (62) par l'agence Avant-Propos Architecture - ©Jonathan Alexandre Précédent Suivant



Alors qu’en juin dernier, le gouvernement a officialisé son projet Engagement pour le renouveau du bassin minier (ERBM), la réhabilitation devient une perspective de marché pour le fabricant. « Sur ce chantier-là, beaucoup d'isolation se refait, mais malheureusement, pas beaucoup en isolation par l’extérieur, mais en isolation thermique par l'intérieur », constate Xavier Storet. Rairies Montrieux a d'ailleurs mis en avant ses systèmes ITE, qui ont été exposés à Batimat 2022. De quoi séduire les systémiers comme Weber, Parexlanko ou Sto.

De la grenaille à la brique à bois, l'expertise Rairies Montrieux s'étend à Nordbat 2026 - ©Virginie Kroun De la grenaille à la brique à bois, l'expertise Rairies Montrieux s'étend à Nordbat 2026 - ©Virginie Kroun Précédent Suivant