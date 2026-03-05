Alors que la transformation de bureaux en logements a battu des records en France en 2024, une étude montre les besoins de prendre en compte les dynamiques démographiques, avant de se lancer dans la massification de cette pratique.

Entreprise britannique spécialisée dans le conseil en immobilier, Knight Frank s'est intéressée à la question de la vacance de bureaux, souvent vue comme une opportunité de transformation en logement.

Pour expliquer l'arrivée du sujet de la transformation de bureaux vers le logement, l'étude pointe du doigt les 6,2 millions de m2 de bureaux vides en Île-de-France, dont 43 % le sont depuis 4 ans. Entre 2013 et 2022, ce sont plus de 15 millions de m2 de locaux professionnels qui ont été transformés en plus de 200 000 logements. Le quart de ces locaux professionnels était des bureaux.

Un peu plus de 50 000 logements possibles grâce aux bureaux vides

Mais si sur le papier, l'idée est séduisante, Knight Frank précise que la crise du logement « ne se résume pas aux volumes ». « Le prix et la qualité des logements comptent également. »

Knight Frank affirme que l'année 2024 a battu des records dans ce domaine, avec 184 000 m2 de bureaux transformés en logement, soit bien au-dessus de la moyenne des années 2013 à 2023 (85 000 m2).

©Knight Frank

Alors que le gouvernement table sur la construction de 400 000 logements neufs par an, Knight Frank anticipe un potentiel de 54 400 logements issus de la transformation des bureaux durablement vides.

Knight Frank recommande de prendre en compte le nombre d'emplois de bureaux

Et l'étude recommande de ne pas transformer les bureaux en logements lorsque le nombre d'emplois de bureaux augmente plus vite que la population des actifs-résidents.

« La transformation des bureaux en logements ne peut pas être une réponse automatique au traitement de la vacance durable des bureaux même si elle permettrait de générer au maximum la production de 54 400 logements », explique Magali Marton, directrice études et recherche Knight Frank France.

« Nos travaux montrent que seule une lecture structurelle de la demande, fondée sur les dynamiques démographiques locales : emplois de bureaux / actifs résidents / étudiants et séniors - permet de sécuriser les décisions d’investissement. Des potentiels de reconversion existent mais sur des communes ciblées et vers des fonctions résidentielles bien précises. »