ADAGIO Acoustic+ : dalle de plafond minéral

Découvrez ADAGIO Acoustic+, une solution acoustique à la surface lisse et durable, offrant une teinte blanche éclatante pour une réflexion maximale de la lumière.

Cette option garantit un équilibre optimal entre l'absorption acoustique et l'atténuation latérale, tout en étant certifiée Cradle to Cradle® Bronze. Optez pour ADAGIO Acoustic+ pour une ambiance lumineuse et une qualité sonore exceptionnelle, soutenue par une durabilité écologique de premier plan.

Labels et certifications (détail) :