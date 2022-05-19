ConnexionS'abonner
Fermer

Agents de cure polymere POLYCURE FT – 25kg

Partager le produit
POLYFIB CONSULTING

Les matériaux à base de ciment doivent être durcis sans déshydratation et dépendent du taux d'humidité adéquat pour acquérir sa maturité. C’est particulièrement essentiel pour les produits minces fabriqués en CCV.

  • L’ajout de polymère Polycure FT dans le mélange CCV prouve de façon significative :
  • La protection de la fibre de verre
  • L’amélioration des propriétés mécaniques et physiques de la matrice
  • La durabilité améliorée de l’interaction entre fibres de verres et la matrice cimentaire et
  • un régime simple de durcissement

Avantages produit :

  • Réduit le ratio eau/ciment
  • Emploi aisé
  • Peut être utilisé avec d’autres agents (plastifiants, accélérateurs, colorants, autoplacant)
  • Contient des agents anti-mousses
  • Supprime la nécessité d’avoir un hall de cure humide
     

POLYFIB CONSULTING est le leader français de la vente et distribution de matériaux et technologies de production pour CCV en France.

Nous fournissons des fibres de verre résistante à l’alcali, polymère liquide, équipements et machines, additifs chimiques et caoutchouc liquide. Le Composite Ciment Verre (CCV) est un matériau qui apporte une contribution significative à l’économie, la technologie et l’esthétique de l’industrie de la construction mondiale.
 

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Poids : 25 kg
pH : 6.0 – 7.0 à 25°c
Type composé : Dispersion aqueuse thermoplastique
% de solides : 50% +- 1%
Teneur en monomer : Max 0.2%
Apparence : Liquide blanc laiteux
Senteur : Doux
La température minimum de formation de film : 11°c
Tailles de particules MALVERN : 110 – 210
Resistance aux ultraviolets : Bon
Resistance aux alcalis : Très Bon
Viscosimètre Brookfield RVT at 25°c SP2/100 RPM : 0.0 – 150.0
Stabilité gel-dégel : Entreposer à des températures supérieures de 5°c
Gravité spécifique : 1055 à 25°c

Matériaux

  • Polymère

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
Documentation

Les tags associés

Autres produits

Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

POLYFIB CONSULTING - Batiweb

POLYFIB CONSULTING est le leader français de la vente et distribution de matériaux et technologies...

9 Rte de Bordeaux
33125 Hostens
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.