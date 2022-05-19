Agents de cure polymere POLYCURE FT – 25kg

Les matériaux à base de ciment doivent être durcis sans déshydratation et dépendent du taux d'humidité adéquat pour acquérir sa maturité. C’est particulièrement essentiel pour les produits minces fabriqués en CCV.

L’ajout de polymère Polycure FT dans le mélange CCV prouve de façon significative :

La protection de la fibre de verre

L’amélioration des propriétés mécaniques et physiques de la matrice

La durabilité améliorée de l’interaction entre fibres de verres et la matrice cimentaire et

un régime simple de durcissement

Avantages produit :

Réduit le ratio eau/ciment

Emploi aisé

Peut être utilisé avec d’autres agents (plastifiants, accélérateurs, colorants, autoplacant)

Contient des agents anti-mousses

Supprime la nécessité d’avoir un hall de cure humide



POLYFIB CONSULTING est le leader français de la vente et distribution de matériaux et technologies de production pour CCV en France.

Nous fournissons des fibres de verre résistante à l’alcali, polymère liquide, équipements et machines, additifs chimiques et caoutchouc liquide. Le Composite Ciment Verre (CCV) est un matériau qui apporte une contribution significative à l’économie, la technologie et l’esthétique de l’industrie de la construction mondiale.

