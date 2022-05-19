Agents de cure polymere POLYCURE FT – 25kg
Les matériaux à base de ciment doivent être durcis sans déshydratation et dépendent du taux d'humidité adéquat pour acquérir sa maturité. C’est particulièrement essentiel pour les produits minces fabriqués en CCV.
- L’ajout de polymère Polycure FT dans le mélange CCV prouve de façon significative :
- La protection de la fibre de verre
- L’amélioration des propriétés mécaniques et physiques de la matrice
- La durabilité améliorée de l’interaction entre fibres de verres et la matrice cimentaire et
- un régime simple de durcissement
Avantages produit :
- Réduit le ratio eau/ciment
- Emploi aisé
- Peut être utilisé avec d’autres agents (plastifiants, accélérateurs, colorants, autoplacant)
- Contient des agents anti-mousses
- Supprime la nécessité d’avoir un hall de cure humide
POLYFIB CONSULTING est le leader français de la vente et distribution de matériaux et technologies de production pour CCV en France.
Nous fournissons des fibres de verre résistante à l’alcali, polymère liquide, équipements et machines, additifs chimiques et caoutchouc liquide. Le Composite Ciment Verre (CCV) est un matériau qui apporte une contribution significative à l’économie, la technologie et l’esthétique de l’industrie de la construction mondiale.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Poids : 25 kg
pH : 6.0 – 7.0 à 25°c
Type composé : Dispersion aqueuse thermoplastique
% de solides : 50% +- 1%
Teneur en monomer : Max 0.2%
Apparence : Liquide blanc laiteux
Senteur : Doux
La température minimum de formation de film : 11°c
Tailles de particules MALVERN : 110 – 210
Resistance aux ultraviolets : Bon
Resistance aux alcalis : Très Bon
Viscosimètre Brookfield RVT at 25°c SP2/100 RPM : 0.0 – 150.0
Stabilité gel-dégel : Entreposer à des températures supérieures de 5°c
Gravité spécifique : 1055 à 25°c
