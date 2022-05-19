Fibre de verre résistante aux alcalis – ACS13H950X

Très largement utilisée dans les applications CCV et aussi pour diminuer le retrait plastique du béton. Fibre de verre résistante aux alcalis à haute teneur en zirconium.

Cette fibre H950X améliore la mise en œuvre – permettant une réduction de la teneur en eau ou une augmentation du pourcentage de fibre pour atteindre la même fluidité.

Avantages produit :

Concentration élevée de zirconium

Efficacité même au % bas de fibre

Plus haute intégrité

Meilleures caractéristiques du débit

Qualité japonaise

POLYFIB CONSULTING est le leader français de la vente et distribution de matériaux et technologies de production pour CCV en France.

Nous fournissons des fibres de verre résistante à l’alcali, polymère liquide, équipements et machines, additifs chimiques et caoutchouc liquide.

Le Composite Ciment Verre (CCV) est un matériau qui apporte une contribution significative à l’économie, la technologie et l’esthétique de l’industrie de la construction mondiale.