Fibre de verre résistante aux alcalis – ACS13H950X
Très largement utilisée dans les applications CCV et aussi pour diminuer le retrait plastique du béton. Fibre de verre résistante aux alcalis à haute teneur en zirconium.
Cette fibre H950X améliore la mise en œuvre – permettant une réduction de la teneur en eau ou une augmentation du pourcentage de fibre pour atteindre la même fluidité.
Avantages produit :
- Concentration élevée de zirconium
- Efficacité même au % bas de fibre
- Plus haute intégrité
- Meilleures caractéristiques du débit
- Qualité japonaise
POLYFIB CONSULTING est le leader français de la vente et distribution de matériaux et technologies de production pour CCV en France.
Nous fournissons des fibres de verre résistante à l’alcali, polymère liquide, équipements et machines, additifs chimiques et caoutchouc liquide.
Le Composite Ciment Verre (CCV) est un matériau qui apporte une contribution significative à l’économie, la technologie et l’esthétique de l’industrie de la construction mondiale.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Poids : 720 kg
Dimensions : 144 × 115 × 107 cm
Emballage : Fourni en sacs de 20kg / 30 sacs par palette
Type de verre : Résistante aux alcalis
Longueur prédécoupée : 13 mm
Strand Tex : 78g/1000LM
Taux de ZR : Plus de 17%
Humidité : < 0.5%
