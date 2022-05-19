ConnexionS'abonner
Fibre de verre résistante aux alcalis – ACS13H950X

POLYFIB CONSULTING

Très largement utilisée dans les applications CCV et aussi pour diminuer le retrait plastique du béton. Fibre de verre résistante aux alcalis à haute teneur en zirconium.

Cette fibre H950X améliore la mise en œuvre – permettant une réduction de la teneur en eau ou une augmentation du pourcentage de fibre pour atteindre la même fluidité.

Avantages produit :

  • Concentration élevée de zirconium
  • Efficacité même au % bas de fibre
  • Plus haute intégrité
  • Meilleures caractéristiques du débit
  • Qualité japonaise

 

POLYFIB CONSULTING est le leader français de la vente et distribution de matériaux et technologies de production pour CCV en France.

Nous fournissons des fibres de verre résistante à l’alcali, polymère liquide, équipements et machines, additifs chimiques et caoutchouc liquide.

Le Composite Ciment Verre (CCV) est un matériau qui apporte une contribution significative à l’économie, la technologie et l’esthétique de l’industrie de la construction mondiale.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Poids : 720 kg
Dimensions : 144 × 115 × 107 cm
Emballage : Fourni en sacs de 20kg / 30 sacs par palette
Type de verre : Résistante aux alcalis
Longueur prédécoupée : 13 mm
Strand Tex : 78g/1000LM
Taux de ZR : Plus de 17%
Humidité : < 0.5%

Documentation

