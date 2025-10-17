POLYFIB CONSULTING - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « POLYFIB CONSULTING », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

POLYFIB CONSULTING est le leader français de la vente et distribution de matériaux et technologies de production pour CCV en France.

Nous fournissons des fibres de verre résistante à l’alcali, polymère liquide, équipements et machines, additifs chimiques et caoutchouc liquide. Le Composite Ciment Verre (CCV) est un matériau qui apporte une contribution significative à l’économie, la technologie et l’esthétique de l’industrie de la construction mondiale.

Le Composite Ciment Verre est l’un des matériaux de construction le plus adaptable disponible pour les architectes et les ingénieurs.

Le CCV est composé premièrement de ciment et agrégat fin (sable) renforcé par les fibres de verre Alcali Résistant (AR). POLYFIB CONSULTING est membre du groupe Power-Sprays dont le siège se trouve en Angleterre et la clientèle se retrouve dans plus de 100 pays.

Le savoir-faire de POLYFIB CONSULTING :