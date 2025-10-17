ConnexionS'abonner
Fermer
POLYFIB CONSULTING - Batiweb

POLYFIB CONSULTING

9 Rte de Bordeaux
33125 Hostens
France
Site web de la marque

POLYFIB CONSULTING est le leader français de la vente et distribution de matériaux et technologies de production pour CCV en France.

Nous fournissons des fibres de verre résistante à l’alcali, polymère liquide, équipements et machines, additifs chimiques et caoutchouc liquide. Le Composite Ciment Verre (CCV) est un matériau qui apporte une contribution significative à l’économie, la technologie et l’esthétique de l’industrie de la construction mondiale.

Le Composite Ciment Verre est l’un des matériaux de construction le plus adaptable disponible pour les architectes et les ingénieurs.

Le CCV est composé premièrement de ciment et agrégat fin (sable) renforcé par les fibres de verre Alcali Résistant (AR). POLYFIB CONSULTING est membre du groupe Power-Sprays dont le siège se trouve en Angleterre et la clientèle se retrouve dans plus de 100 pays.

Le savoir-faire de POLYFIB CONSULTING :

  • Fibre de verre résistante aux alcalis
  • Agents de cure polymère acrylique
  • Adjuvants
  • Equipements pour la production du CCV

Produits de la marque

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés

Les familles associées

Il n'y a pas davantage de familles

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.