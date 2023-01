Alizéa, baie coulissante aluminium

La baie vitrée coulissante aluminium Alizéa propose des profils sobres et épurés. Isolation, sécurité et confort d'utilisation sont les points forts de ce coulissant.



Pour bénéficier d’un maximum d’apports solaires et profiter de la vue qui s’offre à vous, les profils Alizéa savent se rendre invisibles. Grâce au montant crémone ne mesurant que 50 mm de largeur, il est le plus fin du marché. Celui-ci vous permettra de gagner jusqu’à 43% d’apports solaires par rapport aux coulissants standards.



Cette baie vitrée coulissante possède un design carré en profilé aluminium. Elle vous est proposée en multiples variantes :

1 vantail | 1 rail en galandage

2 vantaux | 1 rail en galandage

2 vantaux | 2 rails en baie coulissante ou galandage

3 vantaux | 3 rails en baie coulissante ou galandage

4 vantaux | 2 rails en galandage

4 vantaux | 4 rails en baie coulissante - nouveauté jusqu'à 6350 de largeur et 2600 de hauteur

6 vantaux | 3 rails en baie coulissante - nouveauté jusqu'à 6350 de largeur et 2600 de hauteur

CONÇU POUR ÊTRE ISOLANT



Les profils ouvrant et dormant sont à double rupture thermique par barrettes polyamides.

Le bouclier thermique en PVC sur la traverse basse contribue à la performance thermique et aussi à l’étanchéité à l’air. Les coulissants Alizéa obtiennent le meilleur classement à l’air A*4.



SÉCURITÉ RENFORCÉE



La gamme Alizéa possède 2 à 4 points de fermeture à crochets champignons ainsi que des gâches métalliques anti-soulevage des vantaux permettant une haute sécurité à votre domicile.



CONFORT D’UTILISATION



Des chariots réglables à roulements à aiguilles inox et roulettes polymères favorisent un coulissement aisé, silencieux et durable (10 000 cycles soit environ 30 ans).



DISCRÉTION ET LUMINOSITÉ



La version galandage permet un effacement total des ouvrants à l’intérieur des cloisons. Il procure ainsi une luminosité maximale et offre une belle ouverture sur l’espace extérieur.



LE PLUS DU PRODUIT



MILLET propose, en option sur toutes ses gammes de baies coulissantes et portes-fenêtres, des seuils de 20 mm de hauteur, adaptés aux Personnes à Mobilité Réduite. Ces seuils permettent un passage facilité vers l’extérieur.

En complément, sur les fenêtres, la hauteur de la poignée peut être adaptée pour répondre à l’exigence d’une hauteur comprise entre 0,9 m et 1,3 m du sol.



OPTIONS

Poignée ergonomique à 25°

Poignée laquée à la couleur de la menuiserie

Poignée anse extérieure

GARANTIES

Garantie de 10 ans pour la menuiserie

Garantie de 10 ans pour la tenue du laquage

Garantie de 2 ans pour les ferrures et le volet roulant

Labels et Certifications :