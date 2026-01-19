Aménagement utilitaire : étagères et accessoires pour fourgons et véhicules professionnels
L’aménagement utilitaire MeilleurUtilitaire permet d’optimiser l’espace intérieur de votre véhicule professionnel.
Nos étagères et accessoires sont conçus pour répondre aux besoins des artisans, techniciens, entreprises et collectivités. Fabriqués en France ou en Europe, ils offrent robustesse, praticité et sécurité. Chaque solution est adaptée au modèle de votre fourgon et permet un rangement optimisé de vos outils et consommables.
Matériaux (détail) :
PROVAN
- Acier haute résistance
- Éléments en aluminium pour certains composants
EDSTRÖM
- Acier rigide
- Traitement de surface anti-corrosion
MU BOIS
- Panneaux en bois de peuplier
Labels et certifications (détail) :
- Fabrication française ou européenne (selon produits)
- Produits conçus et testés pour usage professionnel intensif
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Étagères métalliques PROVAN
Structure métallique robuste, conçue pour un usage professionnel intensif
Acier traité avec finition résistante à la corrosion et aux chocs
Charge par tablette élevée, adaptée au stockage d’outillage et de pièces
Configuration modulaire selon le modèle de véhicule utilitaire
Compatibles avec tiroirs, bacs de rangement et accessoires
Idéales pour les professionnels recherchant durabilité et modularité
Étagères métalliques EDSTRÖM
Structure en acier rigide, pensée pour une organisation efficace de l’utilitaire
Panneaux latéraux perforés pour l’ajout d’accessoires et de crochets
Charge par tablette : jusqu’à 40 kg (charge répartie, selon modèle)
Modules disponibles en plusieurs largeurs et hauteurs
Livrées en kit, prêtes à monter avec visserie fournie
Bon compromis entre robustesse, modularité et maîtrise du poids
Adaptées aux artisans et PME du bâtiment
Étagères métalliques MU BOIS
Structure entièrement en panneaux bois, sans structure métallique
Panneaux robustes et épais, adaptés à un usage professionnel quotidien
Bonne capacité de charge pour le rangement d’outillage et de consommables
Organisation fonctionnelle avec tablettes et compartiments modulables
Solution économique et efficace pour les artisans recherchant simplicité et praticité
Matériaux
- Aciers
- Aluminium
- Bois
Labels et certifications
- Fabrication Française
- Normes CE
Divers
Aménagement de fourgons, camionnettes, véhicules utilitaires
Organisation d’ateliers mobiles pour artisans, techniciens, SAV, maintenance
Rangement sécurisé pour outils, pièces détachées, consommables
Installation en atelier ou sur site client
Optimisation logistique et efficacité terrain
Compatible avec les exigences des métiers du BTP, du second œuvre, de la maintenance ou des collectivités
