Aménagement utilitaire : étagères et accessoires pour fourgons et véhicules professionnels

Étagères métalliques PROVAN

Structure métallique robuste, conçue pour un usage professionnel intensif

Acier traité avec finition résistante à la corrosion et aux chocs

Charge par tablette élevée, adaptée au stockage d’outillage et de pièces

Configuration modulaire selon le modèle de véhicule utilitaire

Compatibles avec tiroirs, bacs de rangement et accessoires

Idéales pour les professionnels recherchant durabilité et modularité



Étagères métalliques EDSTRÖM

Structure en acier rigide, pensée pour une organisation efficace de l’utilitaire

Panneaux latéraux perforés pour l’ajout d’accessoires et de crochets

Charge par tablette : jusqu’à 40 kg (charge répartie, selon modèle)

Modules disponibles en plusieurs largeurs et hauteurs

Livrées en kit, prêtes à monter avec visserie fournie

Bon compromis entre robustesse, modularité et maîtrise du poids

Adaptées aux artisans et PME du bâtiment



Étagères métalliques MU BOIS

Structure entièrement en panneaux bois, sans structure métallique

Panneaux robustes et épais, adaptés à un usage professionnel quotidien

Bonne capacité de charge pour le rangement d’outillage et de consommables

Organisation fonctionnelle avec tablettes et compartiments modulables

Solution économique et efficace pour les artisans recherchant simplicité et praticité