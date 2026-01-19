Galerie utilitaire – galeries de toit et solutions de portage pour véhicules professionnels

Une galerie utilitaire est un équipement de toit conçu pour augmenter la capacité de transport de votre véhicule professionnel.

Fixée sur les points d’ancrage d’origine, elle permet de transporter en toute sécurité des charges longues ou volumineuses telles que des échelles, des tubes ou des matériaux, tout en libérant l’espace intérieur du fourgon. Disponibles en galeries aluminium, galeries acier et galeries aluminium Eco, elles allient robustesse, légèreté et durabilité. Nos galeries sont fabriquées en France ou en Europe, conçues sur mesure pour votre véhicule utilitaire et s’installent rapidement avec les kits de fixation fournis.

Matériaux (détail) :

Galerie aluminium

Aluminium extrudé renforcé

Accessoires compatibles en inox ou aluminium

Galerie acier galvanisé

Acier haute résistance galvanisé à chaud

Traitement anti-corrosion épais pour conditions extrêmes

Supports et fixations en acier zingué ou inox

Galerie aluminium Eco

Aluminium léger, issu de fournisseurs européens

Pièces de fixation fournies en inox ou galvanisées

Rapport qualité/prix optimisé

Labels et certifications (détail) :