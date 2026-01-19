Galerie utilitaire – galeries de toit et solutions de portage pour véhicules professionnels
Une galerie utilitaire est un équipement de toit conçu pour augmenter la capacité de transport de votre véhicule professionnel.
Fixée sur les points d’ancrage d’origine, elle permet de transporter en toute sécurité des charges longues ou volumineuses telles que des échelles, des tubes ou des matériaux, tout en libérant l’espace intérieur du fourgon. Disponibles en galeries aluminium, galeries acier et galeries aluminium Eco, elles allient robustesse, légèreté et durabilité. Nos galeries sont fabriquées en France ou en Europe, conçues sur mesure pour votre véhicule utilitaire et s’installent rapidement avec les kits de fixation fournis.
Matériaux (détail) :
Galerie aluminium
- Aluminium extrudé renforcé
- Accessoires compatibles en inox ou aluminium
Galerie acier galvanisé
- Acier haute résistance galvanisé à chaud
- Traitement anti-corrosion épais pour conditions extrêmes
- Supports et fixations en acier zingué ou inox
Galerie aluminium Eco
- Aluminium léger, issu de fournisseurs européens
- Pièces de fixation fournies en inox ou galvanisées
- Rapport qualité/prix optimisé
Labels et certifications (détail) :
- Fabrication française ou européenne (selon produits)
- Produits conçus et testés pour usage professionnel intensif
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Galerie aluminium
Structure légère, idéale pour optimiser la charge utile du véhicule
Résistance élevée à la corrosion
Installation rapide sur points d’ancrage d’origine, sans perçage
Option disponible : rouleaux de chargement, passerelle antidérapante, kit de butées amovibles
Convient aux professionnels exigeant un bon compromis poids/performance
Galerie acier galvanisé
Structure robuste et rigide, adaptée aux usages intensifs ou lourds
Acier galvanisé à chaud : excellente protection contre la rouille
Charge utile élevée : jusqu’à 200 kg selon modèle
Fixation solide sur les points d’ancrage du constructeur
Galerie aluminium Eco
Version économique en aluminium, tout en conservant légèreté et durabilité
Livraison 24/48h en France, Belgique et Luxembourg
Traitement de surface anti-corrosion
Charge utile : environ 145 kg selon modèle
Fixation simplifiée, livrée en kit avec visserie inox
Matériaux
- Aciers
- Aluminium
Labels et certifications
- Fabrication Française
- Normes CE
Divers
Aménagement de fourgons, camionnettes, véhicules utilitaires
Organisation d’ateliers mobiles pour artisans, techniciens, SAV, maintenance
Rangement sécurisé pour outils, pièces détachées, consommables
Installation en atelier ou sur site client
Optimisation logistique et efficacité terrain
Compatible avec les exigences des métiers du BTP, du second œuvre, de la maintenance ou des collectivités
