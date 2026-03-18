Initialement déployée pour les accessoires, Bosch étend sa gamme Expert aux outils électroportatifs et instruments de mesure. L'idée : se positionner sur le marché des équipements haut de gamme.

On connaissait le Bosch vert destiné au grand public et la gamme Professional, identifiée par sa couleur bleue et conçue pour les professionnels. Il faut désormais compter avec la gamme Expert.

Positionnée au sein de l’offre professionnelle, elle se veut encore « plus robuste, plus puissante, et est proposée dans un design spécifique », expose Bruno Gahery, président de Bosch France. Le dirigeant avait donné rendez-vous au stade Pierre-de-Coubertin à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), centre d’entraînement du Paris Saint-Germain Handball, pour présenter ces nouveaux produits. L’industriel est partenaire de la Ligue nationale de handball et voulait aussi faire un clin d’oeil à l’équipe de France de Handball dominante des années 2010.

Mais c’est en 2021 qu’est née la gamme Expert, axée uniquement sur le segment des accessoires pour outils électroportatifs comme les lames, les forets et les disques.

Depuis le 1er janvier 2026, Bosch étend la gamme Expert pour en faire une ligne complète d’outils professionnels. Elle comprend désormais des outils électroportatifs et des instruments de mesure, reconnaissables à leur nouvelle identité visuelle bleue foncée et à leurs éléments métalliques noirs. Fabriqués dans des matériaux résistants, ces équipements sont conçus pour supporter des usages intensifs et répétitifs, ainsi que les conditions de chantier les plus rudes. Ils intègrent des fonctions et protections visant à réduire la fatigue et les risques pour les utilisateurs.

« L'objectif est de devenir un généraliste multi-spécialiste »

« Cette gamme a été développée à partir des besoins réels des utilisateurs dans le monde entier, elle vise la haute performance, la robustesse, l’ergonomie et la sécurité », assure Bruno Gahery. « C’est une gamme exclusive et sélective, distribuée uniquement chez certains revendeurs répondant à des critères spécifiques — présentation en magasin, communication spéciale — pour garantir le succès à long terme du distributeur et éviter une dispersion non contrôlée du produit », ajoute-t-il.

Thibault Jovet, directeur Marketing de Bosch France, détaille la stratégie derrière la gamme Expert : « L'objectif est de devenir un généraliste multi-spécialiste, proposant le meilleur produit pour chaque métier, même face à des marques spécialisées. L'arrivée de Bosch sur le marché haut de gamme était attendue par la distribution et les utilisateurs. »

©Nils Buchsbaum

La gamme s’adresse « aux artisans ayant un haut niveau d'exigence, ceux qui réalisent des chantiers difficiles, ainsi qu’aux majors du bâtiment », souligne-t-il.

Environ 20 à 30 % des produits Expert étaient déjà des références haut de gamme Bosch Pro et ont été intégrés dans cette nouvelle ligne. Le reste représente des nouveautés, fruits d’investissements en R&D. L’entreprise prévoit de passer de 26 produits actuellement à 50 d’ici 2027-2028.

Pour le béton, le bois, l'éléctricité...

Parmi les nouveautés déjà disponibles, Bosch propose, par exemple, dans le domaine du béton, une carotteuse diamant sans-fil, un perforateur sans-fil ou encore des burins pointus et plats.

Pour le bois, on retrouve un découpeur-ponceur sans-fil, des scies sauteuses sans-fil, une agrafeuse de construction sans gaz ou une ponceuse excentrique sans-fil.

Du côté de l’électricité, la gamme propose une pince ampèremétrique, un multimètre et un testeur de tension. « Aujourd'hui, on a des outils un petit peu généralistes, mais on va aller encore plus en profondeur dans les métiers », assure Thibault Jovet.

En matière de mesure et de contrôle, la gamme Expert propose l‘humidimètre Expert EXMM3-17. Il utilise trois capteurs — broches, tampon et thermo-hygromètre — pour mesurer le taux d’humidité de 37 essences de bois et de 10 matériaux de construction, ainsi que la température ambiante (de -20 °C à +70 °C) et l’humidité relative. L’appareil dispose d’une échelle de seuil variable avec affichage coloré pour faciliter l’interprétation des mesures.

©Bosch

Bosch propose aussi deux solutions pour les travaux de meulage, tronçonnage ou ébavurage : la grande meuleuse angulaire sans-fil EXWS18V2-230P et la petite meuleuse angulaire filaire EXWS20-150SB. Ces outils sont pensés pour limiter les risques sur chantier et offrent des fonctions de protection destinées à l’utilisateur.

La grande meuleuse sans-fil EXWS18V2-230P, alimentée par deux batteries 18 V Expert, fournit une puissance équivalente à celle d’un outil filaire de 2700 W et permet d’effectuer jusqu’à 45 coupes par charge. Elle intègre plusieurs dispositifs de sécurité : le KickBack Control, qui réduit le risque de blessure si le disque se bloque, l’interrupteur PROtection (ou interrupteur « homme mort »), qui arrête immédiatement l’outil dès que l’utilisateur le relâche, et un système de freinage intelligent qui stoppe rapidement le disque. Une poignée supplémentaire antivibrations contribue à limiter la fatigue lors de travaux prolongés.

©Bosch

« Des outils les plus robustes possible »

Dans la gamme on trouve aussi le Flexiclick Expert EXSR18V-90FC, une perceuse-visseuse sans-fil compacte qui permet de visser, percer et perforer, grâce au système Flexiclick et à ses adaptateurs interchangeables.

©Bosch

Le dispositif offre aux menuisiers, cuisinistes, agenceurs et plombiers la possibilité de réaliser différents travaux sur des matériaux variés, du bois et du métal au béton, à la maçonnerie et à la pierre. Les embouts se fixent à la perceuse dans 16 positions différentes sur 360°, sans avoir à les retirer de l’outil, ce qui facilite les changements rapides sur chantier.

Tous les outils de la gamme Expert ont été imaginés avec des matériaux pour les rendre le plus robustes possible. « Les grips sont par exemple, inspirés de ceux de l’automobile, à la fois souples pour absorber les chocs et offrant une bonne prise en main », expose Julien Pellerin, chef de produit. « Nous avons tellement confiance dans l’amélioration de l’intérieur des moteurs et la robustesse générale des outils que nous avons passé la garantie de 3 à 5 ans ».