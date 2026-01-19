Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Serrures antivol sans perçage utilitaire – protection des portes arrières et latérales

Partager le produit
MeilleurUtilitaire

Les serrures antivol sans perçage pour utilitaires proposées par MeilleurUtilitaire permettent de sécuriser efficacement les portes arrières et latérales de votre véhicule professionnel sans nécessiter de percer de nouveaux trous dans la carrosserie.

Conçues pour s’adapter aux points d’ancrage existants des portes, elles sont idéales pour les véhicules en location longue durée (LLD) ou pour préserver l’intégrité du véhicule. Chaque kit comprend deux serrures, livrées avec clés identiques et notice de montage. Elles sont robustes, faciles à installer et renforcent la sécurité contre les tentatives d’effraction. 

Matériaux (détail) :

  • Serrure et plaques de fixation en acier inoxydable pour fixation résistante et anti-corrosion 
  • Cylindre anti-perçage/anti-picking pour sécurité accru

Labels et certifications (détail) :

  • Fabrication française ou européenne (selon produits)
  • Produits conçus et testés pour usage professionnel intensif

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Système antivol sans perçage fixable sur les trous existants des portes avant et arrière
Livré en lot de 2 serrures pour porte latérale et portes arrières
3 clés identiques ouvrant les 2 serrures
Fermeture manuelle avec clé
Installation rapide en ≈15–20 minutes par porte
Compatible avec de nombreux modèles d’utilitaires (listable par marque/modèle)

Matériaux

  • Acier inoxydable

Labels et certifications

  • Fabrication Française
  • Normes CE

Divers

Aménagement de fourgons, camionnettes, véhicules utilitaires
Organisation d’ateliers mobiles pour artisans, techniciens, SAV, maintenance
Rangement sécurisé pour outils, pièces détachées, consommables
Installation en atelier ou sur site client
Optimisation logistique et efficacité terrain
Compatible avec les exigences des métiers du BTP, du second œuvre, de la maintenance ou des collectivités

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Tertiaire
En savoir plus Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

MeilleurUtilitaire - Batiweb

MeilleurUtilitaire – L’équipement des professionnels du véhicule utilitaire Depuis...

4 rue de l'Artisanat, Parc de l'Alouette
38090 Bonnefamille
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.