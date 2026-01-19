Serrures antivol sans perçage utilitaire – protection des portes arrières et latérales
Les serrures antivol sans perçage pour utilitaires proposées par MeilleurUtilitaire permettent de sécuriser efficacement les portes arrières et latérales de votre véhicule professionnel sans nécessiter de percer de nouveaux trous dans la carrosserie.
Conçues pour s’adapter aux points d’ancrage existants des portes, elles sont idéales pour les véhicules en location longue durée (LLD) ou pour préserver l’intégrité du véhicule. Chaque kit comprend deux serrures, livrées avec clés identiques et notice de montage. Elles sont robustes, faciles à installer et renforcent la sécurité contre les tentatives d’effraction.
Matériaux (détail) :
- Serrure et plaques de fixation en acier inoxydable pour fixation résistante et anti-corrosion
- Cylindre anti-perçage/anti-picking pour sécurité accru
Labels et certifications (détail) :
- Fabrication française ou européenne (selon produits)
- Produits conçus et testés pour usage professionnel intensif
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Système antivol sans perçage fixable sur les trous existants des portes avant et arrière
Livré en lot de 2 serrures pour porte latérale et portes arrières
3 clés identiques ouvrant les 2 serrures
Fermeture manuelle avec clé
Installation rapide en ≈15–20 minutes par porte
Compatible avec de nombreux modèles d’utilitaires (listable par marque/modèle)
Matériaux
- Acier inoxydable
Labels et certifications
- Fabrication Française
- Normes CE
Divers
Aménagement de fourgons, camionnettes, véhicules utilitaires
Organisation d’ateliers mobiles pour artisans, techniciens, SAV, maintenance
Rangement sécurisé pour outils, pièces détachées, consommables
Installation en atelier ou sur site client
Optimisation logistique et efficacité terrain
Compatible avec les exigences des métiers du BTP, du second œuvre, de la maintenance ou des collectivités
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Tertiaire
