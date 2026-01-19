Serrures antivol sans perçage utilitaire – protection des portes arrières et latérales

Les serrures antivol sans perçage pour utilitaires proposées par MeilleurUtilitaire permettent de sécuriser efficacement les portes arrières et latérales de votre véhicule professionnel sans nécessiter de percer de nouveaux trous dans la carrosserie.

Conçues pour s’adapter aux points d’ancrage existants des portes, elles sont idéales pour les véhicules en location longue durée (LLD) ou pour préserver l’intégrité du véhicule. Chaque kit comprend deux serrures, livrées avec clés identiques et notice de montage. Elles sont robustes, faciles à installer et renforcent la sécurité contre les tentatives d’effraction.

Matériaux (détail) :

Serrure et plaques de fixation en acier inoxydable pour fixation résistante et anti-corrosion

Cylindre anti-perçage/anti-picking pour sécurité accru

Labels et certifications (détail) :