AMF THERMATEX® Alpha Colour : absorption acoustique exceptionnelle

AMF THERMATEX® Alpha Colour offre un aspect moderne et constitue la solution optimale pour les espaces nécessitant une absorption acoustique exceptionnelle.

En plus d‘une finition voile de verre crème, noire ou argent, la gamme est également disponible dans les couleurs Vario Design : granit, acier, marbre vert, cuivre, chêne, laiton, grès et béton.

Idéal pour les espaces de travail, restaurants, les salles de classe et d'apprentissage.

Excellente absorption acoustique (0.95 αw).

Labels & Certifications (détail) :