AMF THERMATEX® Antaris C : dalle de plafond associant laine de roche biosoluble, perlite, argile et amidon

Antaris C est une dalle de plafond de nouvelle génération, associant laine de roche biosoluble, perlite, argile et amidon, pour des caractéristiques mécaniques et acoustiques de premier ordre. Sa surface blanche et lisse lui confère de bonnes performances d'absorption pour un confort acoustique.

Idéal pour les commerces, bureaux et salles de réunion, salles d’installation et de zones de production.

Forte absorption acoustique.

Forte réflexion de la lumière.

ISO 5.

