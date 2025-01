ASTRO® version européenne : harnais ultra confortable pour les travaux sur corde en accès difficile

Le harnais ASTRO est conçu pour les travailleurs sur corde en accès difficile.

Sa conception est adaptée aux spécificités du déplacement et de la remontée sur corde. Les mousses 3D matelassées et la construction semi-rigide de la ceinture et des tours de cuisse, offrent plus de confort dans toutes les phases de travail. Son point d'attache ventral ouvrable permet une installation optimale de l'équipement nécessaire aux déplacements. Son bloqueur intégré CROLL L favorise l'efficacité lors des remontées sur corde. La ceinture, avec ses points d'attache latéraux métalliques, ses porte-matériel et ses passants porte-outils, permet d'organiser et de transporter tout le matériel nécessaire à une journée de travail. Enfin, l'enfilage et les réglages sont simples et pratiques, y compris avec des gants, grâce aux boucles ouvrables FAST et autobloquantes DOUBLEBACK PLUS.

Labels et certifications :