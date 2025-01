ARIA® 2R : lampe frontale compacte rechargeable, robuste et étanche, adaptée à la vision de proximité et aux déplacements

ARIA 2R a été conçue pour répondre aux besoins fréquents et exigeants des artisans et des professionnels de la maintenance.

Ultra compacte, robuste, étanche à l'eau et à la poussière, elle s'adapte à de nombreuses conditions de travail. Rechargeable, ARIA 2R est livrée avec la batterie rechargeable CORE 2. Elle est aussi compatible avec trois piles, grâce à la construction HYBRID CONCEPT. Facile d'utilisation, elle possède un seul bouton pour accéder à toutes les fonctionnalités de la lampe. Son faisceau large et homogène offre un éclairage de proximité confortable et son faisceau mixte permet de se déplacer facilement. Pratique, elle peut se porter sur la tête, autour du cou et sur tout type de casques, grâce aux fixations disponibles en accessoires.

Labels et certifications :