AVAO® FAST version européenne : harnais confortable et polyvalent pour les travaux en hauteur

Le harnais AVAO FAST est spécialement conçu pour les travailleurs en hauteur.

Sa conception est adaptée aux spécificités du positionnement au travail et de la descente sur corde. Les mousses préformées et la construction semi-rigide de la ceinture et des tours de cuisse, apportent du confort dans l'utilisation. La ceinture, avec ses points d'attache latéraux métalliques, ses porte-matériel et ses passants porte-outils, permet d'organiser tout le matériel nécessaire à une journée de travail. Enfin, le réglage est simple, pratique et rapide, grâce aux boucles autobloquantes DOUBLEBACK et aux boucles ouvrables FAST.

Labels et certifications :