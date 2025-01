PODIUM : sellette pour les suspensions prolongées

La sellette PODIUM permet aux travailleurs en hauteur et sur cordes, en accès difficile, de s'asseoir quand les phases de travail en suspension sont longues, leur procurant ainsi plus de confort.

Elle est facilement réglable, grâce à ses boucles DOUBLEBACK et est dotée de trois porte-matériel. La connexion au harnais est possible via les T-BAR, qui se connectent directement aux manilles ou via des connecteurs ou mousquetons-accessoires type MINO.