Conforme à la réglementation thermique 2012, à la norme BBC et à la loi sur l’accessibilité PMR, le coulissant aluminium Kasting offre l’avantage d'une mise en œuvre simple et rapide : usinages, assemblages et pose.

La baie coulissante Kasting s’adapte à tout type de construction en neuf ou en rénovation et peut répondre à chaque projet grâce à ses multiples possibilités d’ouverture.

Performances thermiques élevées : Uw jusqu’à 1,5 ; Sw jusqu’à 0.42 et Tlw jusqu’à 0.58 (en 52 mm) – brevets déposés – prise de vitrage jusqu'à 36 mm.

Crédits :

Photographe : Xavier Boymond

Architecte : Sébastien Bailleux