La fenetre aluminium la plus fine du marché (bloc neuf). Elle permet de répondre au neuf et à la rénovation et se décline en 2 esthétiques : lignes droites ou arrondies . Fabrication rapide : profilés pré-équipés, pas de joint central, ferrage industriel, drainage caché. Fenetre alu à haute performance énergétique: profilés NFCSTBat - Uw < 2W/m²K, Sw = 0,45 – A*4 E*9A V*C3. Conforme à la RT2012 et au décret rénovation.