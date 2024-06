En France, le gammiste aluminium Kawneer poursuit ses investissements pour mieux répondre aux besoins de ses clients. Après la création d'une ligne de sertissage, l’entreprise investit un million d’euros dans une nouvelle machine d’emballage sur son site de Vendargues, près de Montpellier.

Kawneer France, qui a réalisé 60 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023, poursuit ses investissements dans son site de Vendargues, près de Montpellier, construit en 2019 avec ses propres produits.

Le gammiste aluminium propose des murs-rideaux, des façades, des menuiseries extérieures, des coulissants, des portes, ou encore des extensions d’habitats à ses clients industriels, généralistes ou façadiers et poseurs pour leur permettre de répondre aux marchés du tertiaire (écoles, hôpitaux, Ehpad, gares, aéroports…) et du résidentiel (individuel et collectif).

« On est un petit peu comme Ikea, c’est-à-dire qu’on va fournir à nos clients de quoi fabriquer le produit », résume Cécile Houvert, responsable communication de Kawneer France. « On va leur donner les barres, les joints, les vis, les poignées, les paumelles, et tout ce qui va leur être nécessaire pour fabriquer le produit fini ».

Parmi les produits qui ont particulièrement du succès dans les établissements de santé : « Kalory’R », une fenêtre dont le vitrage intègre un store, ce qui évite les problèmes de nettoyage ou de maintenance liée à une manipulation malencontreuse.

La fenêtre Kalory'R mise en oeuvre. Crédit photo : Xavier Boymond pour Kawneer

Une ligne de sertissage rapatriée en France

Si l’entreprise a fait le choix d’externaliser l’extrusion et le laquage de ses profilés, Kawneer réalise en revanche la partie sertissage.

Depuis 2021, Kawneer a notamment rapatrié cette activité de sertissage de l’Espagne vers la France pour réduire les transports et les délais.

« Pour augmenter l’efficacité de nos produits, on utilise des barrettes qui viennent renforcer les performances thermiques et acoustiques. Pour utiliser ces barrettes, on prend des demi-profilés qu’on vient coller, qu’on vient sertir autour de cette barrette. Cela nous permet également de faire de la bi-coloration», explique Cécile Houvert.

Mais confrontée à un manque de main d’œuvre qualifiée, l'entreprise a d’abord dû former une dizaine de personnes en contrat de professionnalisation.

« Sertir est un métier très technique, très industriel, et il est vrai que sur le bassin héraultais, on a peu d'industrie, et on n'a pas trouvé de personnes ayant les connaissances pour travailler sur cette ligne de sertissage. L’UIMM Occitanie et l’équipe RH de Kawneer ont donc créé un programme de formation vraiment dédié à ce métier-là. Les personnes qui ont été pendant six mois en contrat professionnalisant ont ensuite été embauchées en CDI donc c’est une jolie histoire », souligne Cécile Houvert.

La ligne de sertissage sur le site de Vendargues. Crédit photo : Xavier Boymond pour Kawneer

Kawneer France emploie par ailleurs 125 personnes à Vendargues, et une trentaine de personnes sur son site de Guérande, spécialisé dans la fabrication de menuiseries.

1 million d’euros d’investissement pour une nouvelle machine d’emballage

Pour 2024, Kawneer France lance un nouvel investissement d’un million d’euros pour l’installation d’une machine d’emballage.

« Pour nous c’est un nouveau cap, avec la volonté d'améliorer le confort de travail de nos salariés, parce que cela va permettre d'emballer tous les profilés directement, mécaniquement, automatiquement, et aussi d’offrir un panel de possibilités d'emballage à nos clients», explique Cécile Houvert.

Un nouveau nuancier bientôt proposé

Enfin, parmi les autres actualités, l’entreprise va sortir un nouveau nuancier de couleurs, alors que la mode est aux finitions naturelles, telles que les imitations bois.

« On a depuis longtemps cette tendance à essayer d'accompagner nos clients sur ce qui se fait en termes d'esthétique. Notre objectif, c’est de leur proposer des teintes vraiment dans la tendance actuelle. On s’est fait accompagner par des poudreurs et on a choisi une dizaine de teintes qui nous paraissait pouvoir aider nos clients à être dans la tendance du marché », conclut la responsable communication.

Propos recueillis par Claire Lemonnier

Photo de une : Xavier Boymond pour Kawneer