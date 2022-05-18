Bandes de chant pour plaqueuses de chant automatiques
Les bandes de chant de Gildo Profilati, différentes de celles que l'on trouve couramment sur le marché, sont des produits de haute qualité et très prestigieux offrant un aspect unique et exclusif au panneau.
Munis d'un apprêt à base d'eau au verso, ils sont appliqués à l'aide de plaqueuses de chant traditionnelles travaillant à chaud. Les bandes de chant de Gildo Profilati sont soigneusement conditionnées en rouleaux de 100 ou 200 mètres, chacun emballé dans une boîte en carton.
Ils sont protégés par un film protecteur pour ensuite être retirés après application, une fois l'objet terminé. Les bandes de chant de Gildo Profilati sont non toxiques et ignifuges.
Avantages produit :
- Aspect unique
- Produits de haute qualité
- Non toxiques et ignifuges
- Soigneusement conditionnées
- Protégés par un film protecteur
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Température de stockage : 15-20 degrés C, humidité 55-65 %
En cas de stockage à froid, récupérer les bandes de chant au moins 12 heures avant le traitement jusqu'à ce qu'elles atteignent la température de stockage suggérée
Température du lieu de travail : 15-25 C°
Température thermofusible : 200/210°C
Type de colle thermofusible : HENKEL DORUS KS 351
Type de plaqueuse de chant : BIESSE STREAM B1 et similaire
Vitesse d'application : 18/25 mètres/minute
Lames de coupe : 6 COUPE DIAMANT
Lame de finition, matière : VIDIAM épaisseur 3 mm
Matériaux
- Aluminium
Divers
Conseils d'application et informations techniques
Il est recommandé qu'un réglage approprié de la plaqueuse de chants par un opérateur qualifié
Nous recommandons fortement l'utilisation de lames tranchantes
Retirez délicatement et lentement le film protecteur
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
