Bandes de chant pour plaqueuses de chant automatiques

Les bandes de chant de Gildo Profilati, différentes de celles que l'on trouve couramment sur le marché, sont des produits de haute qualité et très prestigieux offrant un aspect unique et exclusif au panneau.

Munis d'un apprêt à base d'eau au verso, ils sont appliqués à l'aide de plaqueuses de chant traditionnelles travaillant à chaud. Les bandes de chant de Gildo Profilati sont soigneusement conditionnées en rouleaux de 100 ou 200 mètres, chacun emballé dans une boîte en carton.

Ils sont protégés par un film protecteur pour ensuite être retirés après application, une fois l'objet terminé. Les bandes de chant de Gildo Profilati sont non toxiques et ignifuges.

Avantages produit :