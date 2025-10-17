GILDO PROFILATI - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « GILDO PROFILATI », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

La société Gildo Profilati a été créée en 1969. Nous fabriquons des moulures en plastique extrudé dans différentes sections pour une large gamme d'applications.

En peu de temps, la société a acquis une position de leader et de premier plan sur le marché italien et a élargi son champ d'action aux principaux marchés internationaux.

Gildo Profilati approvisionne actuellement des centaines de clients sur les marchés italien, européen, américain, africain et asiatique. Nous sommes fiers de nos relations commerciales avec les plus importants fabricants européens de meubles, d'appareils électroménagers et de pièces automobiles.

Gildo Profilati est actif dans le secteur du meuble dans toute l'Europe et la Méditerranée, où nous vendons également des profilés pour l'industrie automobile.

En plus d'un rapport qualité-prix très favorable, nous pouvons offrir notre assistance technique qualifiée et notre capacité à personnaliser notre service en fonction des besoins du client, en développant des profils de haute qualité basés sur les dessins du client, assortis à une variété de couleurs, telles que le bois, le métal, marbre etc...

Un grand soin est apporté à la ponctualité de l'expédition et à l'emballage de nos marchandises.

Le savoir-faire de Gildo Profilati :