Béton mousse technologie par Aerolithys

Aerolithys® propose un béton mousse basse densité, obtenu grâce à des bulles d’air introduites sous forme de mousse dans le liant cimentaire.

Aerolithys® fournit directement le béton mousse sur le chantier grâce à un technicien spécialisé qui pilote l’unité, dose et mélange les différents composants avant de pomper et couler la mousse isolante et légère sur place.

Embarquée sur son 32T, cette technologie de pointe, à la fois mobile et simple d’application permet d’assurer une productivité optimale, pouvant satisfaire tous types de chantier (des plus petits au plus importants) (25 m3/heure), et ceux difficiles d’accès.



Avantages produit :