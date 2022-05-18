ConnexionS'abonner
Fermer

Béton mousse technologie par Aerolithys

Partager le produit
BETON MOUSSE TECHNOLOGIE - AEROLITHYS®

Aerolithys® propose un béton mousse basse densité, obtenu grâce à des bulles d’air introduites sous forme de mousse dans le liant cimentaire.

Aerolithys® fournit directement le béton mousse sur le chantier grâce à un technicien spécialisé qui pilote l’unité, dose et mélange les différents composants avant de pomper et couler la mousse isolante et légère sur place.

Embarquée sur son 32T, cette technologie de pointe, à la fois mobile et simple d’application permet d’assurer une productivité optimale, pouvant satisfaire tous types de chantier (des plus petits au plus importants) (25 m3/heure), et ceux difficiles d’accès.   
 

Avantages produit :

  • Un impact environnemental positif
  • Solution économique
  • Simplicité d'application
  • Légèreté
  • Isolation thermique
  • Résistance au feu
  • Performance acoustique
  • Perméabilité à la vapeur d'eau
  • Béton mousse à cellules ouvertes ou fermées.
  • Longue durée de vie

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Masse volumique sèche : 300 à 500 kg/m3
Epaisseur : 6 à 120 cm
Conductivité thermique : λ = 0,07 à 0,10 W/(m.K)
Résistance mécanique : de 10 à 20 kg/cm2
Performances acoustiques : ΔLw 12 dB à partir de 90mm (EN ISO pour la densité 400Kg/m3 717-2)
Perméabilité à la vapeur d’eau : Le béton cellulaire est un matériau perspirant. () de 3 à 10
Résistance au feu : Euroclass A1
Béton mousse à cellules ouvertes ou fermées : Selon les formules, notre béton mousse peut être hydrophobe ou drainant.
Type de pose : Pompage sur site et autoplaçant
Applications possibles : Ravoirage, isolation sous dallage, ou de toit terrasse, remblai géotechnique et de VRD
Durée de vie : Comparable à celle du béton traditionnel.

Labels et certifications

  • CSTB

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
Documentation

Les tags associés

Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

BETON MOUSSE TECHNOLOGIE - AEROLITHYS® - Batiweb

Aérolithys® est un concept innovant d’isolation thermique et de béton allégé...

3 rue des Saules
44800 SAINT-HERBLAIN
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.