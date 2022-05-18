Béton mousse technologie par Aerolithys
Aerolithys® propose un béton mousse basse densité, obtenu grâce à des bulles d’air introduites sous forme de mousse dans le liant cimentaire.
Aerolithys® fournit directement le béton mousse sur le chantier grâce à un technicien spécialisé qui pilote l’unité, dose et mélange les différents composants avant de pomper et couler la mousse isolante et légère sur place.
Embarquée sur son 32T, cette technologie de pointe, à la fois mobile et simple d’application permet d’assurer une productivité optimale, pouvant satisfaire tous types de chantier (des plus petits au plus importants) (25 m3/heure), et ceux difficiles d’accès.
Avantages produit :
- Un impact environnemental positif
- Solution économique
- Simplicité d'application
- Légèreté
- Isolation thermique
- Résistance au feu
- Performance acoustique
- Perméabilité à la vapeur d'eau
- Béton mousse à cellules ouvertes ou fermées.
- Longue durée de vie
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Masse volumique sèche : 300 à 500 kg/m3
Epaisseur : 6 à 120 cm
Conductivité thermique : λ = 0,07 à 0,10 W/(m.K)
Résistance mécanique : de 10 à 20 kg/cm2
Performances acoustiques : ΔLw 12 dB à partir de 90mm (EN ISO pour la densité 400Kg/m3 717-2)
Perméabilité à la vapeur d’eau : Le béton cellulaire est un matériau perspirant. () de 3 à 10
Résistance au feu : Euroclass A1
Béton mousse à cellules ouvertes ou fermées : Selon les formules, notre béton mousse peut être hydrophobe ou drainant.
Type de pose : Pompage sur site et autoplaçant
Applications possibles : Ravoirage, isolation sous dallage, ou de toit terrasse, remblai géotechnique et de VRD
Durée de vie : Comparable à celle du béton traditionnel.
Labels et certifications
- CSTB
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire