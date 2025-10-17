BETON MOUSSE TECHNOLOGIE - AEROLITHYS® - Batiweb

ConnexionS'abonner
3 rue des Saules
44800 SAINT-HERBLAIN
France
Aérolithys® est un concept innovant d’isolation thermique et de béton allégé coulé en place, destiné aux professionnels du bâtiment et des travaux publics.

Aérolithys® est une marque de la société BETON MOUSSE TECHNOLOGIE.

Récemment créée pour promouvoir un procédé encore méconnu en France, BETON MOUSSE TECHNOLOGIE s’appuie sur deux piliers :

  • Le savoir-faire, grâce à un partenariat avec Isoltech s.r.l. : l’une des premières entreprises européennes à avoir introduit sur le marché des machines spécifiques de production de béton mousse et les agents moussants composant le produit. 60 pays dans le monde sont déjà des utilisateurs de la technologie innovatrice de la société Isoltech.
  • Filiale du groupe Stonart Atlantic, BETON MOUSSE TECHNOLOGIE bénéficie d’une assise financière et opérationnelle. 

Stonart Atlantic est un acteur majeur du grand Ouest dans le secteur du bâtiment avec plusieurs activités : isolation, rénovation, enduit de façade. 

Le groupe compte aujourd’hui 24 salariés et réalise un chiffre d’affaires d’environ 3,55 millions d’euros. Curieux et en recherche permanente d’innovations techniques, le fondateur, Jackie Fronteau s’intéresse aux applications du béton mousse et décide de développer une nouvelle activité au sein du groupe. 

Il lance alors la marque Aérolithys® en novembre 2019, et crée la société BETON MOUSSE TECHNOLOGIE pour commercialiser toute une gamme de machines et de services autour du béton mousse.

Le savoir-faire de BETON MOUSSE TECHNOLOGIE:

  • Remplissage léger et ravoirage en béton mousse
  • Toits terrasses en béton mousse
  • Isolation sous dallage en béton mousse
  • Remblai d’engineering en béton mousse
  • Application géotechnique en béton mousse

