Boulon d’ancrage HPM® : connexions boulonnées faciles et rapides

Les boulons d’ancrage HPM® sont utilisés pour encastrer des structures en béton ou en acier ainsi que des équipements dans des structures en béton.

Les boulons d’ancrage HPM® transfèrent les efforts de traction, compression et cisaillement à la structure de base en béton armé telle que des fondations.

Les boulons d’ancrage HPM® sont utilisés avec les pieds de poteau HPKM®, les pieds de mur SUMO® et également avec les poteaux en acier et les équipements type machine-presse.

Il y a deux types d’ancrages : Les boulons d’ancrages longs (type P) sont utilisés pour liaisonner des éléments préfabriqués grâce à la haute adhérence des aciers tandis que les boulons d’ancrages courts (type L) à tête forgée sont utilisés comme ancrage dans les fondations.

Cette gamme de produits est parfaite pour des conditions de chargements modérés. L’utilisation de ce type de boulon de fixation à usages multiples est courante.

Avantages produit :