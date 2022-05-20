ConnexionS'abonner
Boulon d’ancrage HPM® : connexions boulonnées faciles et rapides

PEIKKO FRANCE SAS

Les boulons d’ancrage HPM® sont utilisés pour encastrer des structures en béton ou en acier ainsi que des équipements dans des structures en béton.

Les boulons d’ancrage HPM® transfèrent les efforts de traction, compression et cisaillement à la structure de base en béton armé telle que des fondations.

Les boulons d’ancrage HPM® sont utilisés avec les pieds de poteau HPKM®, les pieds de mur SUMO® et également avec les poteaux en acier et les équipements type machine-presse.

Il y a deux types d’ancrages : Les boulons d’ancrages longs (type P) sont utilisés pour liaisonner des éléments préfabriqués grâce à la haute adhérence des aciers tandis que les boulons d’ancrages courts (type L) à tête forgée sont utilisés comme ancrage dans les fondations.

Cette gamme de produits est parfaite pour des conditions de chargements modérés. L’utilisation de ce type de boulon de fixation à usages multiples est courante.

Avantages produit :

  • Système approuvé et standardisé d’ancrage par boulonnage
  • Paramètres de dimensionnement approuvés
  • Livraison rapide directement de notre stock
  • Produits certifiés
  • Gamme complète pour tout type d’ancrage
  • Accessoires d’installation pour une mise en place rapide
  • Facilité de dimensionnement grâce au logiciel de dimensionnement Peikko Designer

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Longueurs HPM P : de 810 à 2000 mm
Poids HPM P : de 1,5 à 21,8 kg
Longueurs HPM L : de 280 à 700 mm
Poids HPM L : de 0,7 à 9,2 kg

Labels et certifications

  • Normes CE

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
Documentation

