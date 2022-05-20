Boulon d’ancrage HPM® : connexions boulonnées faciles et rapides
Les boulons d’ancrage HPM® sont utilisés pour encastrer des structures en béton ou en acier ainsi que des équipements dans des structures en béton.
Les boulons d’ancrage HPM® transfèrent les efforts de traction, compression et cisaillement à la structure de base en béton armé telle que des fondations.
Les boulons d’ancrage HPM® sont utilisés avec les pieds de poteau HPKM®, les pieds de mur SUMO® et également avec les poteaux en acier et les équipements type machine-presse.
Il y a deux types d’ancrages : Les boulons d’ancrages longs (type P) sont utilisés pour liaisonner des éléments préfabriqués grâce à la haute adhérence des aciers tandis que les boulons d’ancrages courts (type L) à tête forgée sont utilisés comme ancrage dans les fondations.
Cette gamme de produits est parfaite pour des conditions de chargements modérés. L’utilisation de ce type de boulon de fixation à usages multiples est courante.
Avantages produit :
- Système approuvé et standardisé d’ancrage par boulonnage
- Paramètres de dimensionnement approuvés
- Livraison rapide directement de notre stock
- Produits certifiés
- Gamme complète pour tout type d’ancrage
- Accessoires d’installation pour une mise en place rapide
- Facilité de dimensionnement grâce au logiciel de dimensionnement Peikko Designer
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Longueurs HPM P : de 810 à 2000 mm
Poids HPM P : de 1,5 à 21,8 kg
Longueurs HPM L : de 280 à 700 mm
Poids HPM L : de 0,7 à 9,2 kg
Labels et certifications
- Normes CE
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
