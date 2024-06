PEIKKO FRANCE SAS - Batiweb

Préfabriquant, entreprises générales, promoteurs, architectes, et ingénieurs en structure peuvent tous profiter et bénéficier des avantages des solutions PEIKKO.

PEIKKO est une entreprise familiale fondée en 1965. Le siège social se trouve à Lahti en Finlande.

PEIKKO fournit une vaste sélection de connexions en béton et de poutres mixtes pour solutions préfabriquées et coulées sur place dans une grande variété d’applications. Les solutions novatrices de PEIKKO rendent votre processus de construction plus rapide, plus sécuritaire et plus efficace.

Notre objectif est de vous servir localement avec des solutions de pointe en terme de qualité, d’innovation et de sécurité. PEIKKO se concentre à tester et mettre en place des solutions et services innovants. C’est pourquoi nos investissements en recherche et développement sont parmi les plus élevés dans le domaine.

PEIKKO en chiffres :

Entreprise familiale depuis 1965

Fabrication certifiée dans 12 pays

Ventes locales dans 34 pays

Plus de 2 000 employés dans le monde

240 Millions d’Euros de chiffre d’affaires

Le savoir-faire de PEIKKO :