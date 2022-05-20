Système de coupleurs d'armature sécuritaire et flexible : coupleur MODIX®
Les coupleurs d’armatures MODIX® sont conçus pour être le système le plus sécuritaire et le plus simple d’utilisation. Grâce à au contrôle visuel possible du bon serrage des armatures, il est facile de vérifier que la connexion est parfaite.
Les coupleurs d’armatures MODIX® sont utilisés pour créer des connexions entre armatures des zones coulées en place et armatures d’éléments préfabriqués. Un coupleur MODIX® est constitué d’un manchon femelle et d’un manchon male qui sont pressés sur des armatures de renforcement.
Les manchons SMA et SMB permettent la connexion des armatures de 10 à 32 mm de diamètre. Le sertissage de ces manchons sur les armatures est extrêmement rapide et d’une excellente qualité contrôlée par ordinateur. La visualisation sur site de la connexion rend le procédé très sécuritaire.
Avantages produit :
- Système d’assemblage de coupleurs mâle et femelle avec des filetages type M
- Résistances à la traction et à la compression des armatures de renforcement inchangées.
- Utilisations polyvalentes grâce à une large gamme de coupleurs
- Mise en œuvre simple et rapide avec des outils traditionnels
- Aucun couple de serrage requis
- Contrôle visuel facile grâce à la bague de sécurité
- Pas de réduction de la section utile des armatures de renforcement
- Système testé et approuvé par l’AFCAB
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Armatures : de 10 à 32 mm de diamètre
Coupleurs : de 17,5 à 53 mm
Longueurs : 96 à 278 mm
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Boulon d’ancrage HPM® : connexions boulonnées faciles et rapides
Les boulons d’ancrage HPM® sont utilisés pour encastrer des structures en béton ou en acier ainsi que des équipements dans des structures en béton. Les boulons...