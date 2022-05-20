Système de coupleurs d'armature sécuritaire et flexible : coupleur MODIX®

Les coupleurs d’armatures MODIX® sont conçus pour être le système le plus sécuritaire et le plus simple d’utilisation. Grâce à au contrôle visuel possible du bon serrage des armatures, il est facile de vérifier que la connexion est parfaite.

Les coupleurs d’armatures MODIX® sont utilisés pour créer des connexions entre armatures des zones coulées en place et armatures d’éléments préfabriqués. Un coupleur MODIX® est constitué d’un manchon femelle et d’un manchon male qui sont pressés sur des armatures de renforcement.

Les manchons SMA et SMB permettent la connexion des armatures de 10 à 32 mm de diamètre. Le sertissage de ces manchons sur les armatures est extrêmement rapide et d’une excellente qualité contrôlée par ordinateur. La visualisation sur site de la connexion rend le procédé très sécuritaire.

Avantages produit :