Casque de sécurité - DAX FIFTY 50

SDG DISTRIBUTION - LIFT SAFETY

Le casque de protection en fibre de carbone DAX FIFTY50 est un casque de protection en résine renforcée de fibre de carbone offrant un système de suspension à 6 points pour un confort supérieur et une protection contre les chocs.

Il est doté d'un dôme de confort en cuir synthétique innovant et d'un cadran de montage à cliquet surdimensionné qui facilite le réglage même avec des gants.

Avantages produit :

  • Une coque en résine renforcée de fibre de carbone offre une rigidité structurelle supérieure
  • Brim grip, design exclusif offre une sensation de sécurité
  • Dôme de confort en cuir synthétique perforé avec insert en mousse EVA moulée pour une protection supplémentaire absorbant les chocs sur le dessus de la tête
  • Cadran à cliquet surdimensionné pour ajuster la taille, facile à saisir et à utiliser avec des gants
  • Conçue pour offrir une protection exceptionnelle dans les industries chaudes et dangereuses 
  • La doublure en microfibre à dos en mousse évacuant l'humidité réduit l'accumulation de transpiration
  • Système de suspension à 6 points pour un ajustement sûr et confortable
  • Couronne triple renforcée pour une protection supérieure contre les chocs

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Testée pour des charges de chaleur rayonnante produisant des températures allant jusqu'à 350 °F (177 °C)
Poids : 315 grammes sans système de suspension et 460 grammes avec suspension

Divers

Inspirée par notre société sœur EVS Sports, chaque produit LIFT SAFETY s’appuie sur plus de 35 ans d’innovation en matière de sécurité intégrant performance, protection, qualité et style.

LIFT SAFETY est une marque de produits industriels haut de gamme qui innove et redéfinit les produits de sécurité et l’Equipement de Protection Individuelle depuis plus de 20 ans.

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Génie civil
  • Industrie
SDG DISTRIBUTION - LIFT SAFETY - Batiweb

Une nouvelle vision, une nouvelle marque, une nouvelle génération de sécurité....

114 rue des Vanniers
40150 Soorts-Hossegor
France

