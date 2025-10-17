SDG DISTRIBUTION - LIFT SAFETY - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « SDG DISTRIBUTION - LIFT SAFETY », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Une nouvelle vision, une nouvelle marque, une nouvelle génération de sécurité. LIFT SAFETY est dédiée à la redéfinition des équipements de sécurité industrielle.

Inspirée par notre société sœur EVS Sports, chaque produit LIFT SAFETY s’appuie sur plus de 35 ans d’innovation en matière de sécurité intégrant performance, protection, qualité et style.

LIFT SAFETY est une marque de produits industriels haut de gamme qui innove et redéfinit les produits de sécurité et l’Equipement de Protection Individuelle depuis plus de 20 ans.

L’intégration des performances, de la fonction, de la qualité, du style et, surtout de la protection a été l’objectif de tous les produits que nous avons conçus et fabriqués, depuis nos casques en fibre de carbone, leaders du secteur, jusqu’à nos gants PRO Series et nos genouillères avec insert gel.

Nos racines dans la protection proviennent de notre société sœur, EVS Sports, qui a conçu et créé la toute première genouillère spécifique au motocross il y a plus de 35 ans.

EVS Sports est le leader de la protection dans l’industrie du motocross, les fondateurs et le personnel d’EVS ont choisi de perpétuer la même idéologie de protection et de s’aventurer dans le monde des équipements de protection individuelle avec LIFT SAFETY en 2006. Le même dévouement qui a permis à EVS Sports de devenir un leader en matière de protection se retrouve dans chaque produit fabriqué par LIFT SAFETY et a aidé LIFT SAFETY à devenir un incontournable dans les industries de la sécurité industrielle et des équipements de protection individuelle.

La protection reste le point central de tout ce que nous faisons et, à mesure que LIFT SAFETY se développe.

Pour chacune de nos marques : la protection est à la base de tout ce que nous faisons et nous n’avons pas l’intention de nous arrêter de sitôt.

Le savoir-faire de LIFT SAFETY :