Casque de sécurité – BRIGGS VENTED FULL BRIM

SDG DISTRIBUTION - LIFT SAFETY

Le casque de sécurité Briggs Vented Full Brim est une rupture sophistiquée et élégante par rapport à la norme.

Lorsque vous êtes sur le chantier, vous ne voulez que ce qu'il y a de mieux en matière de sécurité, de confort et bien sûr de style. Avec le bouton de rétention surdimensionné, composer l'ajustement est un jeu d'enfant afin que vous ne perdiez jamais de temps à vous préparer pour vous mettre au travail.

L'intérieur à six sangles avec suspension à quatre points vous offre une protection ultime contre les impacts aériens tandis qu'un dôme en cuir synthétique vous garde au frais et à l'aise toute la journée.

Avantages produit :

  • Dôme confort en cuir synthétique perforé avec insert en mousse EVA moulée pour une protection supplémentaire contre les chocs
  • Cadran à cliquet surdimensionné pour ajuster la taille, facile à saisir et à utiliser avec des gants
  • Système de suspension à 4 points pour l'absorption des chocs
  • Mentonnière réglable pour un ajustement sûr et une protection accrue
  • Disponible en version ventilée ou non ventilée
  • Prend en charge les écrans faciaux et les supports antibruit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Système de suspension : 4 points
Sangles intérieures : 6

Matériaux

  • Cuir synthétique

Divers

Inspirée par notre société sœur EVS Sports, chaque produit LIFT SAFETY s’appuie sur plus de 35 ans d’innovation en matière de sécurité intégrant performance, protection, qualité et style. LIFT SAFETY est une marque de produits industriels haut de gamme qui innove et redéfinit les produits de sécurité et l’Equipement de Protection Individuelle depuis plus de 20 ans.

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Génie civil
  • Industrie
Documentation

SDG DISTRIBUTION - LIFT SAFETY - Batiweb

Une nouvelle vision, une nouvelle marque, une nouvelle génération de sécurité....

114 rue des Vanniers
40150 Soorts-Hossegor
France

Plus d'informations


