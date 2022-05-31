Le casque de sécurité Briggs Vented Full Brim est une rupture sophistiquée et élégante par rapport à la norme.

Lorsque vous êtes sur le chantier, vous ne voulez que ce qu'il y a de mieux en matière de sécurité, de confort et bien sûr de style. Avec le bouton de rétention surdimensionné, composer l'ajustement est un jeu d'enfant afin que vous ne perdiez jamais de temps à vous préparer pour vous mettre au travail.

L'intérieur à six sangles avec suspension à quatre points vous offre une protection ultime contre les impacts aériens tandis qu'un dôme en cuir synthétique vous garde au frais et à l'aise toute la journée.

Avantages produit :