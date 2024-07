Centrale de Traitement d’Air : solution type UTA DF

Puissance frigorifique : Jusqu’à 300 kW unitaire

Circuit : 1 ou +

Spécificités : Free cooling, Récupérateur à roue ou à plaque, Multi source (fluides caloporteurs, fluides frigorigènes), ATEX

Ventilation : Type de Ventilateur mototurbine, centrifuge, axial. Débit de 500 à 80 000 m3/h

Filtration : Autres media filtrant sur demande, Encrassement filtre

Refroidissement : A détente directe avec fluide frigorigène HFO, R1234, R513, R32, R455, Eau avec et sans glycol

Chauffage : Réversible, Batterie eau chaude, Batterie vapeur, Resistance électrique

Humidification : Humidificateur adiabatique ou humidificateur vapeur à électrodes immergées ou à résistance, Evaporation et condensation, Batterie tube en cuivre, Ailettes en aluminium

Régulation : Contrôleur à microprocesseur pour l’ensemble des fonctions (chauffage, refroidissement, humidité) et le contrôle des alarmes. Détendeur thermostatique

Panneaux Electrique : Alimentation : 400 V , 230 V … Type : triphasé ou monophasé. Matériels de protection et de sécurité de tous les composants