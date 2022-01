Depuis plus de 30 ans CAP2I conçoit et fabrique des solutions clés en main de traitement d'air et de fluides pour différents secteurs. Nos solutions dédiées répondent à vos besoins spécifiques ainsi qu'aux différentes contraintes des secteurs.

La satisfaction parfaite de chaque client est pour nous une priorité. Notre objectif est de répondre à vos besoins et contraintes grâce au savoir-faire de nos équipes, la qualité technique de nos solutions ainsi que la fiabilité de nos équipements.

Notre expérience conjuguée aux compétences de nos équipes nous permet aujourd’hui de fournir des systèmes de haute technologie, capable de résister aux contraintes les plus sévères et variées.

Nous disposons d’un bureau d’études intégré permettant de vous apporter une réponse personnalisée et rapide pour vos projets. Notre équipe d’ingénieurs assure le pilotage de vos projets et un contact privilégié avec vous de la phase d’avant-vente, jusqu'à la réalisation de vos applications.

Le savoir-faire de CAP2I :