Appareil monobloc avec condenseur à air incorporé : armoire de climatisation type TICLIM

CAP2I est en mesure de vous proposer des solutions dédiées sous la forme d’armoire de climatisation.

Tous nos équipements sont modifiables aux contraintes et besoins de nos clients pour vous offrir des solutions personnalisées et optimisées à vos applications.

Nous proposons plusieurs types de solutions d'armoires pour répondre au mieux à vos besoins : SPLIT ou Monobloc, à détente directe et/ou à eau glacée.

Avantages produit :