Appareil monobloc avec condenseur à air incorporé : armoire de climatisation type TICLIM
CAP2I est en mesure de vous proposer des solutions dédiées sous la forme d’armoire de climatisation.
Tous nos équipements sont modifiables aux contraintes et besoins de nos clients pour vous offrir des solutions personnalisées et optimisées à vos applications.
Nous proposons plusieurs types de solutions d'armoires pour répondre au mieux à vos besoins : SPLIT ou Monobloc, à détente directe et/ou à eau glacée.
Avantages produit :
- Economie d'énergie : efficacité énergétique maximale
- Précision de refroidissement (température / hygrométrie)
- Durabilité : Conçu pour une longue durée de vie
- Fiabilité et maintenabilité : réduction des coûts d'exploitation et économie de maintenance
- Conception compacte
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Puissance frigorifique : Jusqu’à 300 kW unitaire
Circuit : De 1 à 4
Spécificités : Free cooling, Démontable, Mixte Air/Eau, Humidificateur intégré, ATEX
Ventilation : Type de Ventilateur mototurbine, centrifuge, axial. Débit supérieur à 300 m3/h
Filtration : Filtre G4 standard, Autres media filtrant sur demande, Colmatage filtre
Refroidissement : A détente directe, à eau ou mix détente directe/eau, Fluides frigorigènes HFO, R1234, R513, R32, R455, Eau avec et sans glycol
Chauffage : Réversible, Batterie eau chaude, Resistance électrique
Humidification : Intégré à l’armoire, Technologique à électrodes immergées ou à ultrasons
Evaporation et condensation : Batterie tube en cuivre, Ailettes en aluminium
- Régulation : Contrôleur à microprocesseur pour l’ensemble des fonctions (chauffage, refroidissement, humidité) et le contrôle des alarmes. Détendeur thermostatique
Panneau Electrique : Alimentation : 400 V , 230 V … Type : triphasé ou monophasé. Matériels de protection et de sécurité de tous les composants
Matériaux
- Aciers
- Aluminium
- Inox
Divers
Casing : Châssis autoporteur en acier galvanisé peint (standard), Inox ou en aluminium, Isolation thermique et acoustique simple peau.
Autres options : Plénum, support faux plancher, détection eaux, pompe de relevage, Inverseur de source, Registre d’isolement, piège à son, détection incendie, gestion de l’énergie
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Industrie
- Santé
