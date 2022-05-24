Solution de déshumidification CAP2I : déshumidificateurs type DES

Nos solutions de déshumidification répondent à des problèmes de limitation du poids d'eau dans l'air, ainsi qu'à des besoins de températures de rosée négatives.

De plus nous proposons plusieurs types de solutions de déshumidificateurs pour répondre à vos besoins. Ainsi tous nos équipements sont modifiables aux contraintes et envies de nos clients pour vous offrir des solutions personnalisées et optimisées à votre application.

Avantages produit :