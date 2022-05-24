Solution de déshumidification CAP2I : déshumidificateurs type DES
Nos solutions de déshumidification répondent à des problèmes de limitation du poids d'eau dans l'air, ainsi qu'à des besoins de températures de rosée négatives.
De plus nous proposons plusieurs types de solutions de déshumidificateurs pour répondre à vos besoins. Ainsi tous nos équipements sont modifiables aux contraintes et envies de nos clients pour vous offrir des solutions personnalisées et optimisées à votre application.
Avantages produit :
- Economie d'énergie : efficacité énergétique maximale
- Précision de refroidissement (température / hygrométrie)
- Durabilité : Conçu pour une longue durée de vie
- Fiabilité et maintenabilité : réduction des coûts d'exploitation et économie de maintenance
- Conception compacte
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Performances : Humidité relative jusqu’à 30%
Poids d’eau jusqu’à 3g d’eau / kg d’air
Ventilation : Type de Ventilateur mototurbine, centrifuge, axial. Débit supérieur à 300 m3/h
- Chauffage : Réversible, Batterie eau chaude, Resistance électrique
Refroidissement : A détente directe, à eau ou mix détente directe/eau, Fluide frigorigène HFO, R1234, R513, R32, R455, Eau avec et sans glycol
Evaporation et condensation : Batterie tube en cuivre, Ailettes en aluminium
Panneau Electrique : Alimentation : 400 V , 230 V … Type : triphasé ou monophasé. Matériels de protection et de sécurité de tous les composants
Régulation : Contrôleur à microprocesseur pour l’ensemble des fonctions (chauffage, refroidissement, humidité) et le contrôle des alarmes. Détendeur thermostatique
Matériaux
- Aciers
- Aluminium
- Inox
Divers
Autres options : Plénum, Détection eaux, Pompe de relevage, Support faux plancher, Inverseur de source, Registre d’isolement, Piège à son, Détection incendie, Gestion de l’énergie
Familles d'ouvrage
- Industrie
- Durabilité
