ConnexionS'abonner
Fermer

Solution de déshumidification CAP2I : déshumidificateurs type DES

Partager le produit
CAP2I

Nos solutions de déshumidification répondent à des problèmes de limitation du poids d'eau dans l'air, ainsi qu'à des besoins de températures de rosée négatives.

De plus nous proposons plusieurs types de solutions de déshumidificateurs pour répondre à vos besoins. Ainsi tous nos équipements sont modifiables aux contraintes et envies de nos clients pour vous offrir des solutions personnalisées et optimisées à votre application.

Avantages produit :

  • Economie d'énergie : efficacité énergétique maximale
  • Précision de refroidissement (température / hygrométrie)
  • Durabilité : Conçu pour une longue durée de vie
  • Fiabilité et maintenabilité : réduction des coûts d'exploitation et économie de maintenance
  • Conception compacte

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Performances : Humidité relative jusqu’à 30%
Poids d’eau jusqu’à 3g d’eau / kg d’air
Ventilation : Type de Ventilateur mototurbine, centrifuge, axial. Débit supérieur à 300 m3/h
- Chauffage : Réversible, Batterie eau chaude, Resistance électrique
Refroidissement : A détente directe, à eau ou mix détente directe/eau, Fluide frigorigène HFO, R1234, R513, R32, R455, Eau avec et sans glycol
Evaporation et condensation : Batterie tube en cuivre, Ailettes en aluminium
Panneau Electrique : Alimentation : 400 V , 230 V … Type : triphasé ou monophasé. Matériels de protection et de sécurité de tous les composants
Régulation : Contrôleur à microprocesseur pour l’ensemble des fonctions (chauffage, refroidissement, humidité) et le contrôle des alarmes. Détendeur thermostatique

Matériaux

  • Aciers
  • Aluminium
  • Inox

Divers

Autres options : Plénum, Détection eaux, Pompe de relevage, Support faux plancher, Inverseur de source, Registre d’isolement, Piège à son, Détection incendie, Gestion de l’énergie

Familles d'ouvrage

  • Industrie
Documentation

Les tags associés

Autres produits

Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

CAP2I - Batiweb

Depuis plus de 30 ans CAP2I conçoit et fabrique des solutions clés en main de traitement...

9-13 Rue de Beauce
78500 Sartrouville
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.