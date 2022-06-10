Charnière avec amortisseur activé et système de fermeture automatique - COLLIO
COLLIO est la nouvelle charnière de Colcom pour portes légères, avec amortisseur et système de fermeture automatique. Il est conçu pour les portes à cadre et les cloisonnements et est parfaitement compatible avec les profilés P35E.
COLLIO est l'évolution de notre charnière 8610, la toute première charnière automatique du marché et l'un de nos best-sellers.
Avantages produit :
- Fermeture automatique
- Amortisseur sans ressort breveté actionné par polymère
- Conception minimale
- Convient à tous les types de portes légères
- Kit avec butée magnétique
- Version sans fermeture automatique également disponible
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Poids max. de la porte : 45 kg avec 2 charnières, 60 kg avec 3 charnières
Largeur max. de porte : 800 mm avec 2 charnières, 900 mm avec 3 charnières
Epaisseur du verre : 8-10-12 mm
Compatible avec les profils P35E
Divers
COLCOM GROUP est un leader mondial sur le marché de la quincaillerie pour le verre dans la fourniture de solutions innovantes, de haute qualité et à valeur ajoutée.
L'investissement dans le capital humain et dans la recherche et le développement est la base de notre succès.
Familles d'ouvrage
- Hôtel et restaurant
- Logement collectif
- Maison individuelle
