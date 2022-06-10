ConnexionS'abonner
Charnière avec amortisseur activé et système de fermeture automatique - COLLIO

COLCOM GROUP

COLLIO est la nouvelle charnière de Colcom pour portes légères, avec amortisseur et système de fermeture automatique. Il est conçu pour les portes à cadre et les cloisonnements et est parfaitement compatible avec les profilés P35E.

COLLIO est l'évolution de notre charnière 8610, la toute première charnière automatique du marché et l'un de nos best-sellers.

Avantages produit :

  • Fermeture automatique
  • Amortisseur sans ressort breveté actionné par polymère
  • Conception minimale
  • Convient à tous les types de portes légères
  • Kit avec butée magnétique
  • Version sans fermeture automatique également disponible

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Poids max. de la porte : 45 kg avec 2 charnières, 60 kg avec 3 charnières
Largeur max. de porte : 800 mm avec 2 charnières, 900 mm avec 3 charnières
Epaisseur du verre : 8-10-12 mm
Compatible avec les profils P35E

Divers

COLCOM GROUP est un leader mondial sur le marché de la quincaillerie pour le verre dans la fourniture de solutions innovantes, de haute qualité et à valeur ajoutée.
L'investissement dans le capital humain et dans la recherche et le développement est la base de notre succès.

Familles d'ouvrage

  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
Documentation

COLCOM GROUP - Batiweb

Via degli Artigiani, 56
25075 Nave BS
Italie

Plus d'informations


