Charnière avec amortisseur activé et système de fermeture automatique - COLLIO

COLLIO est la nouvelle charnière de Colcom pour portes légères, avec amortisseur et système de fermeture automatique. Il est conçu pour les portes à cadre et les cloisonnements et est parfaitement compatible avec les profilés P35E.

COLLIO est l'évolution de notre charnière 8610, la toute première charnière automatique du marché et l'un de nos best-sellers.

Avantages produit :