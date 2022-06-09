Charnières hydrauliques - Biloba DUO

Biloba Duo est le nouveau jeu de charnières ferme-porte hydrauliques pour portes lourdes de Colcom.

Amortisseur et frein extrêmement solide sont les principales caractéristiques de cette paire de charnières d'une capacité de 150 kg. Design minimal et élégant.

Biloba DUO Les nouvelles charnières pour portes extérieures, rénovées dans leur conception, permettent une sécurité maximale et confirment les performances des Charnières Hydrauliques Colcom

Avantages produit :