Charnières hydrauliques - Biloba DUO

COLCOM GROUP

Biloba Duo est le nouveau jeu de charnières ferme-porte hydrauliques pour portes lourdes de Colcom.

Amortisseur et frein extrêmement solide sont les principales caractéristiques de cette paire de charnières d'une capacité de 150 kg. Design minimal et élégant.

Biloba DUO Les nouvelles charnières pour portes extérieures, rénovées dans leur conception, permettent une sécurité maximale et confirment les performances des Charnières Hydrauliques Colcom

Avantages produit :

  • Système de réglage de la vitesse de fermeture
  • Système de freinage supérieur réglable
  • Convient aux portes extérieures
  • Mouvement interne hydraulique
  • Fermeture automatique et contrôlée constante de la porte
  • Design minimal avec revêtements de finition
  • Pas de casse au sol
  • Fabriqué en Italie 

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Poids max. : 150 kg
Largeur de porte max. : 1200 mm
Epaisseurs de verre : 8 à 19,5 mm
Compatible avec les encoches en verre Biloba Unica
En cas de rupture accidentelle, la charnière supérieure reste fixée à son support, empêchant de tomber

Divers

COLCOM GROUP est un leader mondial sur le marché de la quincaillerie pour le verre dans la fourniture de solutions innovantes, de haute qualité et à valeur ajoutée.
L'investissement dans le capital humain et dans la recherche et le développement est la base de notre succès.

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
Via degli Artigiani, 56
25075 Nave BS
Italie

