COLCOM GROUP - Batiweb

COLCOM GROUP est un leader mondial sur le marché de la quincaillerie pour le verre dans la fourniture de solutions innovantes, de haute qualité et à valeur ajoutée.

L'investissement dans le capital humain et dans la recherche et le développement est la base de notre succès.

La gamme de produits de COLCOM comprend des cabines de douche, des portes intérieures et extérieures, des cloisons, des curseurs, des poignées et des serrures.

Le groupe COLCOM a récemment élargi sa gamme de produits en acquérant la société française Sadev, spécialisée dans l'étude, la conception, le développement et la production de systèmes de fixation extérieure, de façades structurelles et de balustrades.

Les ingénieurs et le département de planification de Sadev sont capables de développer des articles personnalisés pour les grands projets.

Le concept hydraulique est un élément important de la R&D de COLCOM GROUP qui a été développé et breveté comme évolution et synthèse des charnières automatiques-mécaniques et des ferme-portes hydrauliques traditionnels déjà sur le marché.

Cela se retrouve dans les charnières des portes intérieures et extérieures et des cabines de douche. Grâce à l'effort continu dans le développement de produits innovants, COLCOM GROUP s'est imposé sur le marché mondial comme une véritable marque de choix dans l'industrie de la construction et de la décoration d'intérieur.

Le catalogue est donc le résultat d'un design et d'un style italiens, d'une expertise technique acquise au fil des ans et d'un sens remarquable de la compréhension des besoins du marché et de l'anticipation des tendances.

Galvacom réalise des traitements galvaniques et PVD de haute qualité, sur laiton et aluminium. Le chromage sur aluminium est sa force, avec une amélioration continue année après année.

La société française Sadev élargit la gamme de produits de COLCOM en ajoutant toute une série d'applications extérieures : systèmes de fixation, façades structurelles et balustrades. Un nouveau réseau de vente et de distribution, composé d'un réseau d'entrepreneurs généraux et d'ateliers d'architectes.

L'ensemble du processus de production (conception, usinage et finition) et de distribution sur le marché mondial est entièrement détenu au sein du groupe COLCOM entre les départements de production, de conception, de support et de distribution. Cela permet au Groupe de mettre en place la meilleure solution en réponse aux demandes spécifiques du marché.

