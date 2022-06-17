Chaussure de sécurité - RED INDUSTRY GREEN MODÈLE CANYON
Chaussures de sécurité à zéro émission de CO2 qui utilisent des matériaux recyclés et des sources renouvelables pour atteindre la neutralité climatique.
Les chaussures U-Power Green répondent aux besoins de respect de l'environnement et d'attention à l'éco-durabilité en utilisant des sources renouvelables et des matériaux recyclés, garantissant la sécurité du travailleur et la qualité reconnue par la marque U-Power.
Avantages produit :
- Zéro émission de CO2 - Matériaux recyclés et des sources renouvelables
- Save & Flex PLUS® Green, semelle anti-perforation « sans métal » avec 50% de matériaux recyclés
- Semelle anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique
- Chaussures de travail basses, légères et confortables
- Chaussures de sécurité pour le travail dans l'industrie, la logistique, les chaînes de montage et l'automobile
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Classe de protection : S1P SRC ESD
Poitures : 35-48
Doublure : Wingtex® Green à tunnel d'air respirant et 60% de matériaux recyclés
Embout : AirToe Composite
Semelle : PU par BASF 100% issu de ressources renouvelables
Matériaux
- Microfibre
Labels et certifications
- ISO
Divers
Microfibre douce avec un pourcentage élevé de matériaux recyclés et inserts respirants.
U-POWER Naît avec l'objectif de constituer le point de référence le plus authentique et le plus sûr pour améliorer la vie des travailleurs, en leur offrant un capital de know how et d'expertise absolument unique dans le domaine de l'Equipement de Protection Individuelle.
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Industrie
- Tertiaire
