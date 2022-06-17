ConnexionS'abonner
Fermer

Chaussure de sécurité - RED INDUSTRY GREEN MODÈLE CANYON

Partager le produit
U GROUP - U-POWER

Chaussures de sécurité à zéro émission de CO2 qui utilisent des matériaux recyclés et des sources renouvelables pour atteindre la neutralité climatique.

Les chaussures U-Power Green répondent aux besoins de respect de l'environnement et d'attention à l'éco-durabilité en utilisant des sources renouvelables et des matériaux recyclés, garantissant la sécurité du travailleur et la qualité reconnue par la marque U-Power.

Avantages produit :

  • Zéro émission de CO2 - Matériaux recyclés et des sources renouvelables
  • Save & Flex PLUS® Green, semelle anti-perforation « sans métal » avec 50% de matériaux recyclés
  • Semelle anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique
  • Chaussures de travail basses, légères et confortables
  • Chaussures de sécurité pour le travail dans l'industrie, la logistique, les chaînes de montage et l'automobile

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Classe de protection : S1P SRC ESD
Poitures : 35-48
Doublure : Wingtex® Green à tunnel d'air respirant et 60% de matériaux recyclés
Embout : AirToe Composite
Semelle : PU par BASF 100% issu de ressources renouvelables

Matériaux

  • Microfibre

Labels et certifications

  • ISO

Divers

Microfibre douce avec un pourcentage élevé de matériaux recyclés et inserts respirants.
U-POWER Naît avec l'objectif de constituer le point de référence le plus authentique et le plus sûr pour améliorer la vie des travailleurs, en leur offrant un capital de know how et d'expertise absolument unique dans le domaine de l'Equipement de Protection Individuelle.

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Industrie
  • Tertiaire
Documentation

Les tags associés

Autres produits

Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

U GROUP - U-POWER - Batiweb

U-POWER Naît avec l'objectif de constituer le point de référence le plus authentique...

9b rue du Grand Pré
57140 Norroy le Veneur
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.