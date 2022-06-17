Chaussure de sécurité - RED CARPET MODELE POINT CARPET
Basses, légères, avec une tige en croûte velours et nylon, fermeture par lacets et un soufflet en nylon qui améliore le confort.
Ces chaussures sont capables de procurer un bien-être durable au pied et de garantir confort et légèreté.
La structure de la semelle anti-abrasion, et antistatique en PU souple assure adhérence, sécurité et stabilité de la posture.
La doublure Wingtex® permet l'absorption et l’évacuation, de l'humidité provoquée par la transpiration.
Cette chaussure est conforme aux normes de sécurité EN ISO 20345 - S1P SRC ESDet convient aux environnements secs, au transport, à la logistique, au secteur tertiaire et des services.
Avantages produit :
- Résistance aux glissements
- Save & Flex PLUS®, semelle antiperforation textile “no metal”
- Semelle amovible WOW GEL
- Semelle de confort PU expansé souple et Red Carpet
- Semelle PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Classe de protection : S1P SRC ESD
Doublure : Wingtex® à tunnel d’air respirant
Embout : Airtoe® Aluminium avec membrane respirante
Forme de montage : Natural Confort 11 Mondopoint
Pointures : 35-48
Labels et certifications
- ISO
Divers
U-POWER Naît avec l'objectif de constituer le point de référence le plus authentique et le plus sûr pour améliorer la vie des travailleurs, en leur offrant un capital de know how et d'expertise absolument unique dans le domaine de l'Equipement de Protection Individuelle.
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Industrie
- Tertiaire
