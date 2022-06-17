Chaussure de sécurité - RED CARPET MODELE POINT CARPET

Basses, légères, avec une tige en croûte velours et nylon, fermeture par lacets et un soufflet en nylon qui améliore le confort.

Ces chaussures sont capables de procurer un bien-être durable au pied et de garantir confort et légèreté.

La structure de la semelle anti-abrasion, et antistatique en PU souple assure adhérence, sécurité et stabilité de la posture.

La doublure Wingtex® permet l'absorption et l’évacuation, de l'humidité provoquée par la transpiration.

Cette chaussure est conforme aux normes de sécurité EN ISO 20345 - S1P SRC ESDet convient aux environnements secs, au transport, à la logistique, au secteur tertiaire et des services.

Avantages produit :