U GROUP - U-POWER - Batiweb

U GROUP - U-POWER

9b rue du Grand Pré
57140 Norroy le Veneur
France
U-POWER Naît avec l'objectif de constituer le point de référence le plus authentique et le plus sûr pour améliorer la vie des travailleurs, en leur offrant un capital de know how et d'expertise absolument unique dans le domaine de l'Equipement de Protection Individuelle.

Le maximum de dignité donnée aux différentes et plus importantes problématiques de la sécurité est donc considéré comme prioritaire par U-POWER. Notre ambition est de regarder l'Equipement de Protection Individuelle comme la pointe la plus avancée, c'est le défi le plus noble de nos projets technologiques.

Le client U-POWER est notre partenaire et notre voix sur le marché : nous voulons avoir des produits, des services et des prix compétitifs, mais aussi des outils et des informations de pointe, pour être ensemble protagonistes du même projet.

C'est pourquoi, nous vous garantissons un service commercial qualifié pré et post vente, une gestion des commandes et tracking on-line, des informations et un service technique adaptés.

Un vêtement doit être vu, touché, apprécié dans son ensemble, c'est pour cela que nous avons choisi d'offrir à nos clients la possibilité de découvrir l'ensemble de notre collection de vêtements de travail dans des showrooms dédiés en Allemagne, France, Angleterre et Italie.

Un showroom où il sera possible d'organiser des présentations, des rencontres, des évènements et créer ainsi une parfaite synergie entre les clients et le monde U-POWER.

Notre philosophie “Don’t worry... be happy” reflète notre mission qui depuis toujours est notre engagement envers les personnes qui portent des chaussures de sécurité U-POWER : chaque chaussure est la garantie d’un réel confort et d’une fonctionnalité au “pure design italien”.

Le savoir-faire d’U-POWER :

  • Vêtements de travail
  • Chaussures de travail
  • Accessoires

 

