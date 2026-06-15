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CO2ST : simulateur bas carbone avant-projet

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France Ciment

CO2ST est un simulateur en ligne conçu pour aider les professionnels du bâtiment à objectiver leurs choix constructifs dès la phase d’avant-projet.

Développé par CO2LLECTIF, l’outil permet de comparer simultanément la performance technique, le coût économique et l’impact carbone de différentes solutions structurelles. En renseignant une vingtaine de paramètres liés au bâtiment, l’utilisateur accède à une analyse rapide de plusieurs milliers de combinaisons viables, à performances équivalentes.

Les résultats sont présentés sous forme de graphiques croisant empreinte carbone et coûts estimés, afin de faciliter les arbitrages entre systèmes constructifs. Gratuit après inscription, CO2ST s’adresse aux maîtres d’ouvrage, bureaux d’études, architectes et prescripteurs souhaitant concevoir des projets bas carbone au juste coût.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Produit : simulateur en ligne d’aide à la décision bas carbone
Nom de l’outil : CO2ST
Développeur : CO2LLECTIF
Usage : arbitrage des choix constructifs en phase d’avant-projet
Publics concernés : maîtres d’ouvrage, bureaux d’études, architectes et prescripteurs
Objectif : comparer les systèmes constructifs selon leur coût, leur impact carbone et leur performance technique
Données prises en compte : environ 20 paramètres décrivant le bâtiment
Nombre de solutions analysées : plus de 4 600 combinaisons structurelles viables
Comparaison : analyse à performances équivalentes
Contraintes intégrées : acoustique, thermique et sécurité incendie
Résultats : graphiques croisant empreinte carbone et coûts estimés
Estimation économique : coût fourni-posé estimé
Périmètre actuel : gros œuvre et clos-couvert
Impact couvert : environ 25 à 30 % des émissions d’un bâtiment
Accès : application en ligne gratuite après inscription
Bénéfices : réduction des itérations de conception, aide à l’arbitrage, choix constructifs objectivés, conception bas carbone au juste coût

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