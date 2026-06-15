CO2ST : simulateur bas carbone avant-projet

CO2ST est un simulateur en ligne conçu pour aider les professionnels du bâtiment à objectiver leurs choix constructifs dès la phase d’avant-projet.

Développé par CO2LLECTIF, l’outil permet de comparer simultanément la performance technique, le coût économique et l’impact carbone de différentes solutions structurelles. En renseignant une vingtaine de paramètres liés au bâtiment, l’utilisateur accède à une analyse rapide de plusieurs milliers de combinaisons viables, à performances équivalentes.

Les résultats sont présentés sous forme de graphiques croisant empreinte carbone et coûts estimés, afin de faciliter les arbitrages entre systèmes constructifs. Gratuit après inscription, CO2ST s’adresse aux maîtres d’ouvrage, bureaux d’études, architectes et prescripteurs souhaitant concevoir des projets bas carbone au juste coût.