Cofra'GRIMP est le fruit des enquêtes et des essais chantiers réalisés avec des entreprises partenaires et l'écoute des personnes responsables de la prévention, à savoir ne plus faire de trous dans les murs (évite les ponts thermiques) ne plus se fixer dans les murs car différentes méthodes de hourdage (colles, mortier traditionnel, mortier industriel en silos) dont on ne connait pas la résistance à la traction en fonction du temps de séchages et des conditions climatiques.



Cofra'GRIMP est un produit ergonomique simple dans sa conception ce qui facilite sa mise en oeuvre et le stockage.

Cofra'GRIMP peut recevoir différents types de lisses (tubes aluminium, planches homologuées, grilles) et le positionnement d'une plinthe.