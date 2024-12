Cofr'ETAUX : sabot pour gards-corps temporaire sur poutrelle de coffrage H20 (nouvelle génération)

Cofr'ETAUX vous permet de réaliser un garde-corps provisoire sur une poutrelle de coffrage bois H20. Spécifiquement étudié pour l’utilisation sur ces poutrelles de coffrage suivant un cahier des charges précis, ce produit est breveté et conforme à la norme NF EN 13374 Classe A. La pose et le déplacement sur la poutrelle sont aisés et sans outils. Le système de serrage en étau n’abîme pas les ailes de la poutrelle et supprime le risque de ripage.

Son fonctionnement allie Sécurité, Confort d’utilisation, Gain de temps et Facilité de stockage. Robuste, sa mise en place se fait à la main et ne nécessite pas de coups de marteau, la durée de vie est donc importante. Le sabot se pose et s’enlève par le dessus, il se positionne en le faisant coulissé sur la poutrelle à l’endroit souhaité, il peut servir d’arrêt de joue de coffrage tout en assurant la sécurité, par exemple dans le cas de coffrage d’une trémie.

Tube permettant la mise en place de potelets standards mâle de ø25 ou femelle de ø40.

Assure une protection avant et après coulage de la dalle.



Caractéristiques techniques : Sabot réutilisable pour potelet ø25 ou ø40.

Sabot avec machoires mobiles pour serrage à la main sur poutrelle de coffrage H20.

Mise en œuvre par une seule personne. Applications : Pose, par-dessus, sur poutrelle de coffrage permettant la mise en place d'un garde-corps provisoire (conforme à la norme EN NF 13374 classe A).

Peut aussi servir d'arrêt de joue de coffrage.

Serrage et déserrage à la main.