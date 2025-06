Composés PP DotCore : performance et personnalisation

Le compoundage des polymères est essentiel pour adapter divers matériaux à des applications et des environnements particuliers. Les compétences du compoundeur sont toujours essentielles pour la mise sur le marché de nouveaux produits.

Benvic, leader européen du compoundage depuis 1963, a plus de soixante ans d'expérience dans la recherche d'un équilibre entre coût, performance et innovation pour ses compounds à base de PVC. Benvic applique désormais cette même technologie à la technologie des polyoléfines, tout d'abord grâce à une toute nouvelle gamme de composés à base de polypropylène, vierge ou recyclé - DotCore PP.

Les composés DotCore PP de Benvic répondent à la demande du marché pour l'excellent rapport coût/performance offert par le polypropylène. Le polypropylène jouit d'une forte demande dans le monde entier et connaît chaque année un nombre croissant de variantes.

La question clé est de trouver le bon compilateur pour fournir des solutions personnalisées.

Benvic répond sans équivoque à cet appel avec la technologie PP DotCore, qui génère des formulations précises et évolutives pour des résultats optimaux en matière de renforcement, de MFI et de colorimétrie principalement. D'autres caractéristiques supplémentaires telles que l'ignifugation, la stabilisation thermique et la résistance aux UV sont également disponibles.

Matériaux (détail) :