Linkflex HF : composés de pointe sans halogène et ignifuges

Linkflex HF de Benvic est une gamme de composés sans halogène et retardateurs de flamme (HFFR) et à faible teneur en fumée et sans halogène (LSZH) créée pour l'industrie du câble.

Basée sur une matrice polyoléfine, la série Linkflex HF est conforme à la norme IEC60754-2 pour les émissions à faible acidité. Le comportement au feu a été optimisé pour permettre aux câbles Linkflex HF de répondre aux classes de la norme EN 50575. Les caractéristiques mécaniques, de résistance chimique et climatiques ont également été optimisées pour permettre un haut niveau de flexibilité et de facilité d'utilisation pour les clients finaux. Un soin particulier a été apporté à l'optimisation des caractéristiques clés du matériau pour le traitement des câbles afin de s'assurer que le coût total de production reste efficace et compétitif. Les techniques de compoundage les plus récentes ont également été choisies pour s'assurer que la stabilité et la qualité du produit sont optimales. En outre, l'équipe d'ingénieurs de Benvic fournit une assistance technique qui permet d'étendre et d'adapter les propriétés de la gamme Linkflex HF aux besoins spécifiques des clients. En partant de la basse tension pour la construction, la gamme Linkflex HF couvre un large éventail d'applications de câbles, notamment pour la transmission de données, la fibre optique, les services publics et les réseaux de distribution.

Labels et certifications (détail) :